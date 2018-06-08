Полиция Киева задержала известного догхантера.

Сегдня в Киеве сотрудники национальной полиции задержали Алексея Святогора, который находился в розыске за создание и распространение продукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости (ч.2 ст. 300 и ч.3 ст. 300 УК). Об этом говорится на странице сообщества UAnimals в Facebook.

«Внимание! Задержанного живодера Алексея Святогора везут в Днепровское отделение полиции на ул. Красноткацкой, 2. Там он будет до принятия судом меры пресечения. Призываем активистов ехать под отделение и обращаемся к представителям медиа с просьбой о максимальном освещении. Не дадим отпустить убийцу тисяч собак!», — сказано в сообщении.

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