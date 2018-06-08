Ситуация в зоне боевых действий на 8 июня. Карта ООС

За прошедшие сутки ситуация в зоне ООС обострилась. Интенсивность боевых действий увеличилась. Враг применял запрещенное минскими договоренностями вооружение, танки и крупнокалиберную артиллерию.

Всего было зафиксировано 37 прицельных обстрелов, во время которых боевики выпустили 74 мины и 36 снарядов из запрещенного вооружения. Наши военнослужащие были вынуждены 20 раз открывать ответный огонь, используя только штатное пехотное вооружение. Четверо наших защитников получили ранения. По данным разведки в рядах оккупантов тоже потери — 1 убит и двое ранены.

Луганское направление.

Здесь зафиксировано 14 вражеских обстрелов. В районе Новотошковского была применена артиллерия 122 калибра — выпущено 2 снаряда, и минометы 120 и 82 калибра — выпущено 12 мин. Кроме того террористы вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов. Возле Зайцево и Крымского взорвалось 5 мин 82 калибра.

Отмечено применение вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи н.п. Крымское, Новозвановка, Луганское, Березовое, Троицкое.

Донецкое направление.

Нашими военными зафиксировано 23 прицельных обстрела. По позициям подразделений Объединенных сил под Водяным противник выпустил 34 артиллерийских снаряда калибра 122 мм и 4 мины 120 калибра.

Под сильным огнем минометов 120 и 82 калибра оказались наши военные возле Лебединского. Враг выпустил около 50 мин. Район Опытного был обстрелян из вооружения БМП, а под Красногоровкой активность проявили снайперы неприятеля.

Не было тихо и в других районах линии соприкосновения. Так, вблизи Широкино, Марьинки, Павлополя, Гнутово, Водяного, Невельского, Авдеевки, Песок, Новотроицкого, Новоселовки и Каменки боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных типов.

Ситуация на сегодняшнее утро, 8 июня.

С полуночи и до 9:00 российско-оккупационные войска произвели 7 прицельных обстрелов. На Луганском направлении, возле Новотошковского было насчитано 29 разрывов мин 120 и 82 калибра. Также ночью применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие под н.п. Крымское. Эти провокации не остались без ответа.

Остальные обстрелы, с применением стрелкового оружия, зафиксированы на Донецком направлении, а именно, в районе Марьинки, Водяного, Павлополя и Красногоровки.

Сегодня под Красногоровкой получили ранения двое наших бойцов. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

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