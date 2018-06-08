Трагедия в Грузии. Погибли четверо туристов.

Показать меню
Актуально
В Бильдербергском клубе снова обошлись без россиян - 01:07 В Бильдербергском клубе снова обошлись без россиян Известный музыкант рассказал о своем участии в президентских выборах в Украине - 01:08 Известный музыкант рассказал о своем участии в президентских выборах в Украине На обратной стороне Луны в кратере Клют покоится гигантский храм с древней - 01:13 На обратной стороне Луны в кратере Клют покоится гигантский храм с древней атрибутикой – исследователи Армия ДНР возводит новые укрепления в районе Авдеевской промзоны (ВИДЕО) - 02:28 Армия ДНР возводит новые укрепления в районе Авдеевской промзоны (ВИДЕО) Овечкин заявил, что старается не думать о пятом матче финала Кубка Стэнли - 02:43 Овечкин заявил, что старается не думать о пятом матче финала Кубка Стэнли Ученые обнаружили туберкулез возрастом в 245 млн лет - 03:00 Ученые обнаружили туберкулез возрастом в 245 млн лет Почему аккаунт в Facebook пора удалять - 03:21 Почему аккаунт в Facebook пора удалять Украина может остаться без финансовой помощи от МВФ - 04:01 Украина может остаться без финансовой помощи от МВФ Оксана Лаврентьева повеселилась в компании Полины Гагариной, Полины Киценко и - 04:08 Оксана Лаврентьева повеселилась в компании Полины Гагариной, Полины Киценко и всех подруг на девичнике перед свадьбой Около 50 боевых кораблей и судов принимают участие в сбор-походе Приморской - 04:21 Около 50 боевых кораблей и судов принимают участие в сбор-походе Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота Скончалась известный режиссёр Кира Муратова - 04:23 Скончалась известный режиссёр Кира Муратова Сапоги из «российских паспортов» сшил грузинский дизайнер - 04:49 Сапоги из «российских паспортов» сшил грузинский дизайнер Саша Черно не скрывает того, что она ревнивая - 05:29 Саша Черно не скрывает того, что она ревнивая Большая премьера: в Сети появились первые снимки нового внедорожника BMW (ФОТО) - 05:42 Большая премьера: в Сети появились первые снимки нового внедорожника BMW (ФОТО) Германия ищет спасения в РФ: США получает «публичную пощёчину» от немцев - 05:43 Германия ищет спасения в РФ: США получает «публичную пощёчину» от немцев Новые загадки в трагедии на перевале Дятлова: результаты эксгумации тела одного - 06:06 Новые загадки в трагедии на перевале Дятлова: результаты эксгумации тела одного из участников оказались очень странными Уникальные кадры: Как меняются анклавы сирийских исламистов после прихода армии - 06:50 Уникальные кадры: Как меняются анклавы сирийских исламистов после прихода армии России (ВИДЕО)
» » Трагедия в Грузии. Погибли четверо туристов.

Трагедия в Грузии. Погибли четверо туристов.


Добавлено: 08 июн 2018 в 23:08, Категория: Украина
Трагедия в Грузии. Погибли четверо туристов.

Во время рафтинга на реке Ачарисцкали погибли 4 человека. О происшествии сообщает «Эхо Кавказа».

По некоторым данным погибшие были гражданами Украины. МИД Украины в срочном порядке проверило эту информацию. К счастью, она не подтвердилась. Об этом сообщила на своей странице в Twitter представитель МИД Украины Марьяна Беца.

«Обновление по трагедии в Грузии: по информации официальных органов, граждан Украины среди погибших/пострадавших в горах Грузии нет», — написала она.

На место происшествия прибыли спасательная служба и правоохранители. Начато расследование по статье «Причинение смерти по неосторожности».


Материалы по теме:

Депортированные с Украины граждане Грузии прибыли на родину
СБУ выдворила из страны восемь граждан Грузии
В России в ДТП попали 11 украинцев: четверо пострадали, состояние одного тяжелое, — МИД Украины
На востоке Грузии в результате ДТП погибли 2 пассажира микроавтобуса, еще 15 пострадали
Добавлено: 08 июн 2018 в 23:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В Сингапуре хотят разрешить митохондриальное донорство

В Сингапуре хотят разрешить митохондриальное донорство

СМИ рассказали об ультиматуме Макрона Трампу

СМИ рассказали об ультиматуме Макрона Трампу

Мособлдума назначила дату выборов главы региона

Мособлдума назначила дату выборов главы региона

Началась «прямая линия» с Владимиром Путиным

Началась «прямая линия» с Владимиром Путиным

Новости России
еще новости
Роскомнадзор выступает за саморегулирование медиаотрасли в вопросах по борьбе с пиратством

Роскомнадзор выступает за саморегулирование медиаотрасли в вопросах по борьбе с пиратством

Косачев: Россия может вернуться в G8 только на своих условиях

Косачев: Россия может вернуться в G8 только на своих условиях

Медведев не считает идею регулирования краудфандинга полезной

Медведев не считает идею регулирования краудфандинга полезной

СК РФ проверяет заявление студентов о пытках в воронежской полиции

СК РФ проверяет заявление студентов о пытках в воронежской полиции

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Бузова эффектно появилась и тут же потеряла юбку на красной дорожке

Бузова эффектно появилась и тут же потеряла юбку на красной дорожке

Брук Шилдс рассказала о детских травмах и матери-алкоголичке:

Брук Шилдс рассказала о детских травмах и матери-алкоголичке: "Она напивалась и называла меня толстой"

Хилари Дафф станет матерью во второй раз

Хилари Дафф станет матерью во второй раз

Не стало звезды фильма

Не стало звезды фильма "Любовь и голуби" Игоря Ляха

Новости политики
еще новости
Министр обороны Канада заявил о необходимости расширения сотрудничества с Украиной

Министр обороны Канада заявил о необходимости расширения сотрудничества с Украиной

Европа помогла России реализовать страшный сон Киева: Порошенко в панике из-за последствий

Европа помогла России реализовать страшный сон Киева: Порошенко в панике из-за последствий

Грядут перемены: Эксперт рассказал, к чему может привести саммит G7

Грядут перемены: Эксперт рассказал, к чему может привести саммит G7

«Мы строим государство с последующим присоединением к России»

«Мы строим государство с последующим присоединением к России»

Новости экономики
еще новости
Украину наводнили фальшивые доллары

Украину наводнили фальшивые доллары

Правительство повысит пенсионный возраст для россиян на 5-8 лет

Правительство повысит пенсионный возраст для россиян на 5-8 лет

Правительство Британии осушило поток богатых россиян, бегущих в Лондон

Правительство Британии осушило поток богатых россиян, бегущих в Лондон

США теряют влияние в пользу России: Вашингтон принял удар, откуда не ждал

США теряют влияние в пользу России: Вашингтон принял удар, откуда не ждал

Новости общества
еще новости
Заявление Киева о струсившем российском корабле насмешило Минобороны России

Заявление Киева о струсившем российском корабле насмешило Минобороны России

В Правовом департаменте Минобороны проведено занятие с должностными лицами органов военного управления, посвященное подготовке проектов правовых актов

В Правовом департаменте Минобороны проведено занятие с должностными лицами органов военного управления, посвященное подготовке проектов правовых актов

Всероссийский песенный фестиваль «Катюша» стартовал в Вооруженных Силах РФ

Всероссийский песенный фестиваль «Катюша» стартовал в Вооруженных Силах РФ

Правительство определилось с проектом пенсионной реформы – СМИ

Правительство определилось с проектом пенсионной реформы – СМИ

Происшествия
еще новости
В Астрахани упавшее дерево покалечило сотрудника коммунальной службы

В Астрахани упавшее дерево покалечило сотрудника коммунальной службы

В Москве горит «Дом педагогической книги»: огонь вспыхнул второй раз, охватив 120 квадратных метров

В Москве горит «Дом педагогической книги»: огонь вспыхнул второй раз, охватив 120 квадратных метров

Пожар в казанском ТЦ  «Порт»: есть угроза обрушения

Пожар в казанском ТЦ  «Порт»: есть угроза обрушения

В Новочеркасске таксист убил клиента за 150 рублей, не оказав услуги

В Новочеркасске таксист убил клиента за 150 рублей, не оказав услуги

Новости Украины
еще новости
Трагедия в Грузии. Погибли четверо туристов.

Трагедия в Грузии. Погибли четверо туристов.

Канада обеспокоена здоровьем Сенцова и требует его освободить

Канада обеспокоена здоровьем Сенцова и требует его освободить

Полиция Киева задержала известного догхантера.

Полиция Киева задержала известного догхантера.

Бывший «регионал» Евгений Мураев назвал Олега Сенцова «террористом»

Бывший «регионал» Евгений Мураев назвал Олега Сенцова «террористом»

Мировые новости
еще новости
Ученые обнаружили в мозге человека волны для поддержания памяти

Ученые обнаружили в мозге человека волны для поддержания памяти

Глава Верховной Рады призвал международное сообщество бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

Глава Верховной Рады призвал международное сообщество бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

В Харьковской области обнаружили крупное месторождение газа

В Харьковской области обнаружили крупное месторождение газа

CШA oтзывaeт пocлoв из Kитaя из-зa

CШA oтзывaeт пocлoв из Kитaя из-зa "cтpaнныx coбытий"




Лента новостей
В продаже появилось мороженое «Выбор Кремля» - 22:57 В продаже появилось мороженое «Выбор Кремля»СК завершил расследование дела экс-главы Марий Эл - 22:57 СК завершил расследование дела экс-главы Марий Эл«Свидетели Иеговы» пожаловались в СПЧ на силовиков - 22:57 «Свидетели Иеговы» пожаловались в СПЧ на силовиковЗаявление Киева о струсившем российском корабле насмешило Минобороны России - 22:37 Заявление Киева о струсившем российском корабле насмешило Минобороны РоссииКанада обеспокоена здоровьем Сенцова и требует его освободить - 22:15 Канада обеспокоена здоровьем Сенцова и требует его освободитьПолторак: Украина готова в три раза увеличить численность военных в Афганистане - 22:07 Полторак: Украина готова в три раза увеличить численность военных в АфганистанеГреф предложил государству продать долю в Сбербанке - 22:02 Греф предложил государству продать долю в СбербанкеТуск отказался поддержать возвращение России в G8 - 22:02 Туск отказался поддержать возвращение России в G8Матвиенко поддержала идею о новом выходном для россиян - 22:02 Матвиенко поддержала идею о новом выходном для россиянНаблюдатели обвинили РФ в гибели 44 человек при ударе в Сирии - 22:02 Наблюдатели обвинили РФ в гибели 44 человек при ударе в СирииСМИ нашли назначенную Улюкаеву колонию - 22:01 СМИ нашли назначенную Улюкаеву колонию«Нафтогаз» решил выплатить сотрудникам 46 млн долларов за победу над «Газпромом» - 22:01 «Нафтогаз» решил выплатить сотрудникам 46 млн долларов за победу над «Газпромом»Глава Верховной Рады призвал международное сообщество бойкотировать чемпионат мира по футболу в - 21:57 Глава Верховной Рады призвал международное сообщество бойкотировать чемпионат мира по футболу в РоссииБоевика «Правого сектора» будут судить в Ростове за антироссийские акции - 21:51 Боевика «Правого сектора» будут судить в Ростове за антироссийские акции
Последние новости
Бузова эффектно появилась и тут же потеряла юбку на красной дорожке - 00:57 Бузова эффектно появилась и тут же потеряла юбку на красной дорожке Брук Шилдс рассказала о детских травмах и матери-алкоголичке: "Она напивалась и называла меня - 00:50 Брук Шилдс рассказала о детских травмах и матери-алкоголичке: Министр обороны Канада заявил о необходимости расширения сотрудничества с Украиной - 00:36 Министр обороны Канада заявил о необходимости расширения сотрудничества с Украиной Меркель и Трюдо обсудили взаимоотношения с РФ и КНДР - 00:35 Меркель и Трюдо обсудили взаимоотношения с РФ и КНДР Трамп продлил санкции против белорусских чиновников - 00:15 Трамп продлил санкции против белорусских чиновников Покончил с собой телеведущий Энтони Бурден - 00:07 Покончил с собой телеведущий Энтони Бурден Банкам стран ЕС могут запретить операции с швейцарскими акциями - 23:56 Банкам стран ЕС могут запретить операции с швейцарскими акциями Ученые обнаружили в мозге человека волны для поддержания памяти - 23:36 Ученые обнаружили в мозге человека волны для поддержания памяти Европа помогла России реализовать страшный сон Киева: Порошенко в панике из-за последствий - 23:35 Европа помогла России реализовать страшный сон Киева: Порошенко в панике из-за последствий Трагедия в Грузии. Погибли четверо туристов. - 23:08 Трагедия в Грузии. Погибли четверо туристов. США разработали план борьбы с Россией - 23:07 США разработали план борьбы с Россией Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд уйдет в отставку - 22:58 Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд уйдет в отставку Пчелам доступна идея нуля - 22:58 Пчелам доступна идея нуля
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"