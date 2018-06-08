Трагедия в Грузии. Погибли четверо туристов.

Во время рафтинга на реке Ачарисцкали погибли 4 человека. О происшествии сообщает «Эхо Кавказа».

По некоторым данным погибшие были гражданами Украины. МИД Украины в срочном порядке проверило эту информацию. К счастью, она не подтвердилась. Об этом сообщила на своей странице в Twitter представитель МИД Украины Марьяна Беца.

«Обновление по трагедии в Грузии: по информации официальных органов, граждан Украины среди погибших/пострадавших в горах Грузии нет», — написала она.

На место происшествия прибыли спасательная служба и правоохранители. Начато расследование по статье «Причинение смерти по неосторожности».