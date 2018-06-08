Турчинов рассказал Путину и испуганному Прилепину о возможности наступления ВСУ

Независимо от угроз президента России Владимира Путина, украинское государство есть и дальше будет существовать. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

В ходе прямой линии, которая состоялась вчера, 7 июня, Путину позвонил с оккупированного Донбасса боевик Захар Прилепин, которого Турчинов назвал «испуганным гражданином России». Прилепин выразил опасения, что украинская армия может пойти в наступление во время чемпионата мира по футболу.

На это президент РФ заявил, что подобные действия могут привести к «тяжелым последствиям для украинской государственности в целом».

Турчинов, в свою очередь, подчеркнул, что украинская государственность «базируется на мужестве, патриотизме и вере миллионов свободных украинцев, способных ее защитить и сохранить свободу, демократию и независимость для своих детей».

«Это принципиальное отличие нашей государственности от российской, которая способна существовать исключительно в тоталитарных условиях, когда опричники, жандармы, чекисты и КГБисты сжимают их решеткой и колючей проволокой от расползания. Российская „государственность“ лежит на костях миллионов замученных и невинных жизней», — добавил он. «Независимо от стонов перепуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а украинское государство есть и будет, независимо от маниакальных желаний имперских реваншистов», — подытожил Турчинов.