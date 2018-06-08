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В Верховной Раде назвали ответственных за "торможение реформ в Украине"


Добавлено: 08 июн 2018 в 00:08, Категория: Политика
В Верховной Раде назвали ответственных за "торможение реформ в Украине"
Глава правительства Владимир Гройсман вместе с уже бывшим руководителем Министерства финансов Украины Александром Данилюком должен нести ответственность за торможение реформ в стране.

Такое мнение выразила депутат из партии "Самопомощь" Татьяна Острикова.

"Пока премьер-министр с министром финансов перетягивают канаты и делят полномочия и влияния над Государственной фискальной службой, которая объединяет налоговую и таможню, ключевые реформы в Украине пробуксовывают... На таможне управляют криминальные авторитеты, кланы, местные феодалы. Нет сегодня таможни, председателя ГФС, ответственного за таможенное направление. Безответственная бесхозяйственность", - отмечает политик.
Кроме того, Острикова предложила Гройсману уйти в отставку вслед за Александром Данилюком, который, напомним, был уволен с должности главы Минфина сегодня днем.

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Добавлено: 08 июн 2018 в 00:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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