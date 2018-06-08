В Верховной Раде назвали ответственных за "торможение реформ в Украине"

Глава правительства Владимир Гройсман вместе с уже бывшим руководителем Министерства финансов Украины Александром Данилюком должен нести ответственность за торможение реформ в стране.Такое мнение выразила депутат из партии "Самопомощь" Татьяна Острикова."Пока премьер-министр с министром финансов перетягивают канаты и делят полномочия и влияния над Государственной фискальной службой, которая объединяет налоговую и таможню, ключевые реформы в Украине пробуксовывают... На таможне управляют криминальные авторитеты, кланы, местные феодалы. Нет сегодня таможни, председателя ГФС, ответственного за таможенное направление. Безответственная бесхозяйственность", - отмечает политик.Кроме того, Острикова предложила Гройсману уйти в отставку вслед за Александром Данилюком, который, напомним, был уволен с должности главы Минфина сегодня днем.