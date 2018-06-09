Культовый британский режиссер Гай Ричи снял ролик к Чемпионату мира-2018, в котором локации Киева представлены как Россия.

В ролике рассказывается история русского мальчика Андрея, который сталкивается во дворе с гопниками, когда выходит на улицу, чтобы погонять мяч. События, показаны на видео, происходят в украинской столице на Березняках возле озера Тельбин. На первом кадре также показаны два многоэтажных дома на Русановских садах.

Параллельно развиваются истории футбольных звезд современности — англичанина Харри Кейна, бразильца Неймара, игрока сборной Германии Месута Озила и защитника сборной Франции Бенжамена Менди. Заканчивается ролик неправдоподобно — триумфом Андрея, забивающего гол со штрафного в обвод стенки из гопарей.

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Embedded video for Британский режиссер оскандалился с рекламным роликом к ЧМ-2018

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