Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - депутат

Показать меню
Актуально
Бунт «шестерок» в «Большой семерке» - 08:21 Бунт «шестерок» в «Большой семерке» Чемпион НБА Глен Дэвис может сесть на 7 лет за нанесение тяжких телесных - 08:22 Чемпион НБА Глен Дэвис может сесть на 7 лет за нанесение тяжких телесных повреждений На Украине уверяют, что учения на Азове не повлияют на отдых на побережье - 08:49 На Украине уверяют, что учения на Азове не повлияют на отдых на побережье В Одессе избили певца Билла Уоррена - 09:14 В Одессе избили певца Билла Уоррена В июне Землю накроет длительная магнитная буря - 09:21 В июне Землю накроет длительная магнитная буря В Совфеде пообещали россиянам дополнительный выходной - 09:34 В Совфеде пообещали россиянам дополнительный выходной Полпред президента в СФО опроверг грядущую отставку главы Алтая - 09:34 Полпред президента в СФО опроверг грядущую отставку главы Алтая Меркель призвала Европу быть более настойчивой в меняющемся мире - 09:34 Меркель призвала Европу быть более настойчивой в меняющемся мире На изолированном острове животные разучились бояться хищников всего за 13 - 09:34 На изолированном острове животные разучились бояться хищников всего за 13 поколений ЦБ предложил три варианта выплат пенсионного капитала - 09:34 ЦБ предложил три варианта выплат пенсионного капитала МВД возбудило дело из-за реконструкции Большого драматического театра - 09:34 МВД возбудило дело из-за реконструкции Большого драматического театра Киевское "Динамо" пополнилось первым новичком в период летнего межсезонья - 09:36 Киевское Дюрэнт: уходить из "Голден Стэйт" не собираюсь, но в НБА может быть все что - 10:00 Дюрэнт: уходить из Кабинетные спасатели — на выход: о масштабной кадровой зачистке в МЧС (ФОТО) - 10:14 Кабинетные спасатели — на выход: о масштабной кадровой зачистке в МЧС (ФОТО) «Секс в обмен на еду»: Международные гуманитарные фонды растлевали детей в - 10:15 «Секс в обмен на еду»: Международные гуманитарные фонды растлевали детей в Африке Режиссер Валерия Гай Германика будет вести программы о вере - 10:21 Режиссер Валерия Гай Германика будет вести программы о вере Лучший военный психолог Камчатки выступит на Всеармейском конкурсе - 10:22 Лучший военный психолог Камчатки выступит на Всеармейском конкурсе профессионального мастерства
» » Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - депутат

Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - депутат


Добавлено: 09 июн 2018 в 03:08, Категория: Политика
Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - депутат
Депутат Верховной Рады Мустафа Найем утверждает, что нужен еще один законодательный акт для запуска процесса создания Антикоррупционного суда, за который в7 июня проголосовал украинский парламент.

«Антикоррупционный суд невозможно создать без еще одного закона, который должен представить президент Порошенко. И это будет маркером, действительно ли он хочет этого суда. Я надеюсь, что он его внесет побыстрее. Этот закон создает правила и сам Антикоррупционный суд, но, согласно закону о судоустройстве, предстоит еще один отдельный закон, который создаст этот суд физически и юридически. На данный момент мы говорим о механизме его создания, а именно создание требует еще одного законопроекта», — рассказал Найем.
Создание Антикоррупционного суда стало одним из главных требований МВФ для предоставления транша Украине. В то же время международный фонд не устраивал вариант президентского закона.
В день принятия закона об Антикоррупционном суде Верховная Рада также назначила аудитора НАБУ и уволила главу Минфина Александра Данилюка.

Материалы по теме:

Высшее руководство Украины хочет ускорить процесс создания Антикоррупционного суда
В Раду внесли закон об Антикоррупционном суде
Соболев: Порошенко хочет обмануть общество и западных партнеров своим законопроектом
У Порошенко сделали заявление относительно создания Антикоррупционного суда Украины
Добавлено: 09 июн 2018 в 03:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
СМИ узнали о желании Путина встретиться с Трампом в Австрии

СМИ узнали о желании Путина встретиться с Трампом в Австрии

Мемория. Дарья Жукова

Мемория. Дарья Жукова

Армейская авиация ВВО выполнила мониторинг лесопожарной обстановки в Республике Бурятия

Армейская авиация ВВО выполнила мониторинг лесопожарной обстановки в Республике Бурятия

Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии

Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии

Новости России
еще новости
После отравления 30 детей в загородном лагере на Урале начата проверка

После отравления 30 детей в загородном лагере на Урале начата проверка

Роскомнадзор выступает за саморегулирование медиаотрасли в вопросах по борьбе с пиратством

Роскомнадзор выступает за саморегулирование медиаотрасли в вопросах по борьбе с пиратством

Косачев: Россия может вернуться в G8 только на своих условиях

Косачев: Россия может вернуться в G8 только на своих условиях

Медведев не считает идею регулирования краудфандинга полезной

Медведев не считает идею регулирования краудфандинга полезной

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Наталья Водянова в нежно-розовом платье пришла с Антуаном Арно на турнир

Наталья Водянова в нежно-розовом платье пришла с Антуаном Арно на турнир "Ролан Гаррос"

Беременная Ева Лонгория попала в объектив папарацци на прогулке с мужем незадолго до родов

Беременная Ева Лонгория попала в объектив папарацци на прогулке с мужем незадолго до родов

Бузова эффектно появилась и тут же потеряла юбку на красной дорожке

Бузова эффектно появилась и тут же потеряла юбку на красной дорожке

Брук Шилдс рассказала о детских травмах и матери-алкоголичке:

Брук Шилдс рассказала о детских травмах и матери-алкоголичке: "Она напивалась и называла меня толстой"

Новости политики
еще новости
Глава украинского правительства недоволен премиями сотрудникам

Глава украинского правительства недоволен премиями сотрудникам "Нафтогаза"

Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - депутат

Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - депутат

Министр обороны Канада заявил о необходимости расширения сотрудничества с Украиной

Министр обороны Канада заявил о необходимости расширения сотрудничества с Украиной

Европа помогла России реализовать страшный сон Киева: Порошенко в панике из-за последствий

Европа помогла России реализовать страшный сон Киева: Порошенко в панике из-за последствий

Новости экономики
еще новости
Украину наводнили фальшивые доллары

Украину наводнили фальшивые доллары

Правительство повысит пенсионный возраст для россиян на 5-8 лет

Правительство повысит пенсионный возраст для россиян на 5-8 лет

Правительство Британии осушило поток богатых россиян, бегущих в Лондон

Правительство Британии осушило поток богатых россиян, бегущих в Лондон

США теряют влияние в пользу России: Вашингтон принял удар, откуда не ждал

США теряют влияние в пользу России: Вашингтон принял удар, откуда не ждал

Новости общества
еще новости
Совсем не похожи: восковые фигуры лидеров России и США на выставке в Китае позабавили зрителей

Совсем не похожи: восковые фигуры лидеров России и США на выставке в Китае позабавили зрителей

Заявление Киева о струсившем российском корабле насмешило Минобороны России

Заявление Киева о струсившем российском корабле насмешило Минобороны России

В Правовом департаменте Минобороны проведено занятие с должностными лицами органов военного управления, посвященное подготовке проектов правовых актов

В Правовом департаменте Минобороны проведено занятие с должностными лицами органов военного управления, посвященное подготовке проектов правовых актов

Всероссийский песенный фестиваль «Катюша» стартовал в Вооруженных Силах РФ

Всероссийский песенный фестиваль «Катюша» стартовал в Вооруженных Силах РФ

Происшествия
еще новости
ЧП в детском лагере: на Урале более полсотни детей попали в больницу

ЧП в детском лагере: на Урале более полсотни детей попали в больницу

В Турции погибли российские туристы во время пятничного отдыха

В Турции погибли российские туристы во время пятничного отдыха

В Астрахани упавшее дерево покалечило сотрудника коммунальной службы

В Астрахани упавшее дерево покалечило сотрудника коммунальной службы

В Москве горит «Дом педагогической книги»: огонь вспыхнул второй раз, охватив 120 квадратных метров

В Москве горит «Дом педагогической книги»: огонь вспыхнул второй раз, охватив 120 квадратных метров

Новости Украины
еще новости
В соцсети комментируют проукраинскую надпись на задании в Крыму

В соцсети комментируют проукраинскую надпись на задании в Крыму

Трагедия в Грузии. Погибли четверо туристов.

Трагедия в Грузии. Погибли четверо туристов.

Канада обеспокоена здоровьем Сенцова и требует его освободить

Канада обеспокоена здоровьем Сенцова и требует его освободить

Полиция Киева задержала известного догхантера.

Полиция Киева задержала известного догхантера.

Мировые новости
еще новости
Ученые обнаружили в мозге человека волны для поддержания памяти

Ученые обнаружили в мозге человека волны для поддержания памяти

Глава Верховной Рады призвал международное сообщество бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

Глава Верховной Рады призвал международное сообщество бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

В Харьковской области обнаружили крупное месторождение газа

В Харьковской области обнаружили крупное месторождение газа

CШA oтзывaeт пocлoв из Kитaя из-зa

CШA oтзывaeт пocлoв из Kитaя из-зa "cтpaнныx coбытий"




Лента новостей
Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - депутат - 03:08 Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - депутатВ США рассказали о «ярком будущем» российского Як-130 - 02:49 В США рассказали о «ярком будущем» российского Як-130Беременная Ева Лонгория попала в объектив папарацци на прогулке с мужем незадолго до родов - 02:21 Беременная Ева Лонгория попала в объектив папарацци на прогулке с мужем незадолго до родовФутбольная лига Франции разрешила четвертую замену в овертайме в некоторых матчах - 02:14 Футбольная лига Франции разрешила четвертую замену в овертайме в некоторых матчахКанада и США обсудили тарифы и будущее NAFTA — СМИ - 02:08 Канада и США обсудили тарифы и будущее NAFTA — СМИЯвлинский обсудил с Собяниным участие «Яблока» в выборах мэра Москвы - 01:50 Явлинский обсудил с Собяниным участие «Яблока» в выборах мэра МосквыУченые смоделировали синтез биотоплива - 01:49 Ученые смоделировали синтез биотопливаНевилл: Данилова была лучшей в составе сборной России по футболу - 01:35 Невилл: Данилова была лучшей в составе сборной России по футболуСтрадающих алкоголизмом в России за 12 лет стало вдвое меньше - 01:31 Страдающих алкоголизмом в России за 12 лет стало вдвое меньшеМузей истории ГУЛАГа узнал об уничтожении данных о репрессированных - 01:30 Музей истории ГУЛАГа узнал об уничтожении данных о репрессированныхКПРФ выдвинула кандидатом в мэры Москвы экс-депутата Госдумы - 01:29 КПРФ выдвинула кандидатом в мэры Москвы экс-депутата ГосдумыУвеличение экспортных пошлин обойдется нефтяникам РФ в 350 млрд рублей - 01:29 Увеличение экспортных пошлин обойдется нефтяникам РФ в 350 млрд рублейСША пригрозили КНДР усилением санкций в случае провала дипломатии - 01:29 США пригрозили КНДР усилением санкций в случае провала дипломатииАдвокат заявил о прекращении третьего «российского» дела Браудера - 01:29 Адвокат заявил о прекращении третьего «российского» дела Браудера
Последние новости
После отравления 30 детей в загородном лагере на Урале начата проверка - 08:14 После отравления 30 детей в загородном лагере на Урале начата проверка Боевики нанесли удар по Алеппо — репортаж РВ (ВИДЕО) - 07:50 Боевики нанесли удар по Алеппо — репортаж РВ (ВИДЕО) ЧП в детском лагере: на Урале более полсотни детей попали в больницу - 07:42 ЧП в детском лагере: на Урале более полсотни детей попали в больницу В Турции погибли российские туристы во время пятничного отдыха - 07:29 В Турции погибли российские туристы во время пятничного отдыха Наука оставаться человеком: куда идёт Украина - 07:28 Наука оставаться человеком: куда идёт Украина Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя - 06:57 Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя Глава украинского правительства недоволен премиями сотрудникам "Нафтогаза" - 06:37 Глава украинского правительства недоволен премиями сотрудникам Торгово-экономическая война: Трамп перешёл красную черту - 05:36 Торгово-экономическая война: Трамп перешёл красную черту Белый дом раскрыл содержание встречи Трампа с Макроном на полях G7 - 05:21 Белый дом раскрыл содержание встречи Трампа с Макроном на полях G7 Совсем не похожи: восковые фигуры лидеров России и США на выставке в Китае позабавили зрителей - 04:55 Совсем не похожи: восковые фигуры лидеров России и США на выставке в Китае позабавили зрителей Японский автогигант Nissan решил полностью прекратить разработку дизельных двигателей - 04:36 Японский автогигант Nissan решил полностью прекратить разработку дизельных двигателей Делегация ICAN прибудет в Сингапур на время встречи Трампа и Ким Чен Ына — СМИ - 04:28 Делегация ICAN прибудет в Сингапур на время встречи Трампа и Ким Чен Ына — СМИ Наталья Водянова в нежно-розовом платье пришла с Антуаном Арно на турнир "Ролан Гаррос" - 03:56 Наталья Водянова в нежно-розовом платье пришла с Антуаном Арно на турнир
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"