Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - депутат

Депутат Верховной Рады Мустафа Найем утверждает, что нужен еще один законодательный акт для запуска процесса создания Антикоррупционного суда, за который в7 июня проголосовал украинский парламент.«Антикоррупционный суд невозможно создать без еще одного закона, который должен представить президент Порошенко. И это будет маркером, действительно ли он хочет этого суда. Я надеюсь, что он его внесет побыстрее. Этот закон создает правила и сам Антикоррупционный суд, но, согласно закону о судоустройстве, предстоит еще один отдельный закон, который создаст этот суд физически и юридически. На данный момент мы говорим о механизме его создания, а именно создание требует еще одного законопроекта», — рассказал Найем.Создание Антикоррупционного суда стало одним из главных требований МВФ для предоставления транша Украине. В то же время международный фонд не устраивал вариант президентского закона.В день принятия закона об Антикоррупционном суде Верховная Рада также назначила аудитора НАБУ и уволила главу Минфина Александра Данилюка.