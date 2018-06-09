Глава украинского правительства недоволен премиями сотрудникам "Нафтогаза"

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил против выплаты премий на 46,3 млн долларов сотрудникам НАК «Нафтогаз» за победу в Стокгольмском арбитраже.«Я направил письмо в независимый наблюдательный совет с тем, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали Кабмин. Я ожидаю ответа на этот вопрос. И я не поддерживаю такой политики высоких наград. Считаю, что они не актуальны, хотя нужно признать, что НАК «Нафтогаз»и его менеджмент одержал серьезную победу в интересах Украины в размере 4,5 миллиарда долларов», — сказал Гройсман.Премьер подчеркнул, что премии, которые выписал глава «Нафтогаз» Андрей Коболев своим сотрудникам, сильно завышены.