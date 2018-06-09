Глава украинского правительства недоволен премиями сотрудникам "Нафтогаза"

Показать меню
Актуально
Бунт «шестерок» в «Большой семерке» - 08:21 Бунт «шестерок» в «Большой семерке» Чемпион НБА Глен Дэвис может сесть на 7 лет за нанесение тяжких телесных - 08:22 Чемпион НБА Глен Дэвис может сесть на 7 лет за нанесение тяжких телесных повреждений На Украине уверяют, что учения на Азове не повлияют на отдых на побережье - 08:49 На Украине уверяют, что учения на Азове не повлияют на отдых на побережье В Одессе избили певца Билла Уоррена - 09:14 В Одессе избили певца Билла Уоррена В июне Землю накроет длительная магнитная буря - 09:21 В июне Землю накроет длительная магнитная буря В Совфеде пообещали россиянам дополнительный выходной - 09:34 В Совфеде пообещали россиянам дополнительный выходной Полпред президента в СФО опроверг грядущую отставку главы Алтая - 09:34 Полпред президента в СФО опроверг грядущую отставку главы Алтая Меркель призвала Европу быть более настойчивой в меняющемся мире - 09:34 Меркель призвала Европу быть более настойчивой в меняющемся мире На изолированном острове животные разучились бояться хищников всего за 13 - 09:34 На изолированном острове животные разучились бояться хищников всего за 13 поколений ЦБ предложил три варианта выплат пенсионного капитала - 09:34 ЦБ предложил три варианта выплат пенсионного капитала МВД возбудило дело из-за реконструкции Большого драматического театра - 09:34 МВД возбудило дело из-за реконструкции Большого драматического театра Киевское "Динамо" пополнилось первым новичком в период летнего межсезонья - 09:36 Киевское Дюрэнт: уходить из "Голден Стэйт" не собираюсь, но в НБА может быть все что - 10:00 Дюрэнт: уходить из Кабинетные спасатели — на выход: о масштабной кадровой зачистке в МЧС (ФОТО) - 10:14 Кабинетные спасатели — на выход: о масштабной кадровой зачистке в МЧС (ФОТО) «Секс в обмен на еду»: Международные гуманитарные фонды растлевали детей в - 10:15 «Секс в обмен на еду»: Международные гуманитарные фонды растлевали детей в Африке Режиссер Валерия Гай Германика будет вести программы о вере - 10:21 Режиссер Валерия Гай Германика будет вести программы о вере Лучший военный психолог Камчатки выступит на Всеармейском конкурсе - 10:22 Лучший военный психолог Камчатки выступит на Всеармейском конкурсе профессионального мастерства
» » Глава украинского правительства недоволен премиями сотрудникам "Нафтогаза"

Глава украинского правительства недоволен премиями сотрудникам "Нафтогаза"


Добавлено: 09 июн 2018 в 06:37, Категория: Политика
Глава украинского правительства недоволен премиями сотрудникам "Нафтогаза"
Премьер-министр Владимир Гройсман выступил против выплаты премий на 46,3 млн долларов сотрудникам НАК «Нафтогаз» за победу в Стокгольмском арбитраже.
«Я направил письмо в независимый наблюдательный совет с тем, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали Кабмин. Я ожидаю ответа на этот вопрос. И я не поддерживаю такой политики высоких наград. Считаю, что они не актуальны, хотя нужно признать, что НАК «Нафтогаз»и его менеджмент одержал серьезную победу в интересах Украины в размере 4,5 миллиарда долларов», — сказал Гройсман.
Премьер подчеркнул, что премии, которые выписал глава «Нафтогаз» Андрей Коболев своим сотрудникам, сильно завышены.

Материалы по теме:

«Нафтогаз» решил выплатить сотрудникам 46 млн долларов за победу над «Газпромом»
Коболев: В феврале мы сможем окончательно говорить, кто кому сколько должен
Коболев: "Нафтогаз" при проигрыше в суде будет должен РФ неподъемную сумму
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" в арбитраже 14,23 миллиардов долларов
Добавлено: 09 июн 2018 в 06:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
СМИ узнали о желании Путина встретиться с Трампом в Австрии

СМИ узнали о желании Путина встретиться с Трампом в Австрии

Мемория. Дарья Жукова

Мемория. Дарья Жукова

Армейская авиация ВВО выполнила мониторинг лесопожарной обстановки в Республике Бурятия

Армейская авиация ВВО выполнила мониторинг лесопожарной обстановки в Республике Бурятия

Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии

Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии

Новости России
еще новости
После отравления 30 детей в загородном лагере на Урале начата проверка

После отравления 30 детей в загородном лагере на Урале начата проверка

Роскомнадзор выступает за саморегулирование медиаотрасли в вопросах по борьбе с пиратством

Роскомнадзор выступает за саморегулирование медиаотрасли в вопросах по борьбе с пиратством

Косачев: Россия может вернуться в G8 только на своих условиях

Косачев: Россия может вернуться в G8 только на своих условиях

Медведев не считает идею регулирования краудфандинга полезной

Медведев не считает идею регулирования краудфандинга полезной

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Наталья Водянова в нежно-розовом платье пришла с Антуаном Арно на турнир

Наталья Водянова в нежно-розовом платье пришла с Антуаном Арно на турнир "Ролан Гаррос"

Беременная Ева Лонгория попала в объектив папарацци на прогулке с мужем незадолго до родов

Беременная Ева Лонгория попала в объектив папарацци на прогулке с мужем незадолго до родов

Бузова эффектно появилась и тут же потеряла юбку на красной дорожке

Бузова эффектно появилась и тут же потеряла юбку на красной дорожке

Брук Шилдс рассказала о детских травмах и матери-алкоголичке:

Брук Шилдс рассказала о детских травмах и матери-алкоголичке: "Она напивалась и называла меня толстой"

Новости политики
еще новости
Глава украинского правительства недоволен премиями сотрудникам

Глава украинского правительства недоволен премиями сотрудникам "Нафтогаза"

Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - депутат

Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - депутат

Министр обороны Канада заявил о необходимости расширения сотрудничества с Украиной

Министр обороны Канада заявил о необходимости расширения сотрудничества с Украиной

Европа помогла России реализовать страшный сон Киева: Порошенко в панике из-за последствий

Европа помогла России реализовать страшный сон Киева: Порошенко в панике из-за последствий

Новости экономики
еще новости
Украину наводнили фальшивые доллары

Украину наводнили фальшивые доллары

Правительство повысит пенсионный возраст для россиян на 5-8 лет

Правительство повысит пенсионный возраст для россиян на 5-8 лет

Правительство Британии осушило поток богатых россиян, бегущих в Лондон

Правительство Британии осушило поток богатых россиян, бегущих в Лондон

США теряют влияние в пользу России: Вашингтон принял удар, откуда не ждал

США теряют влияние в пользу России: Вашингтон принял удар, откуда не ждал

Новости общества
еще новости
Совсем не похожи: восковые фигуры лидеров России и США на выставке в Китае позабавили зрителей

Совсем не похожи: восковые фигуры лидеров России и США на выставке в Китае позабавили зрителей

Заявление Киева о струсившем российском корабле насмешило Минобороны России

Заявление Киева о струсившем российском корабле насмешило Минобороны России

В Правовом департаменте Минобороны проведено занятие с должностными лицами органов военного управления, посвященное подготовке проектов правовых актов

В Правовом департаменте Минобороны проведено занятие с должностными лицами органов военного управления, посвященное подготовке проектов правовых актов

Всероссийский песенный фестиваль «Катюша» стартовал в Вооруженных Силах РФ

Всероссийский песенный фестиваль «Катюша» стартовал в Вооруженных Силах РФ

Происшествия
еще новости
ЧП в детском лагере: на Урале более полсотни детей попали в больницу

ЧП в детском лагере: на Урале более полсотни детей попали в больницу

В Турции погибли российские туристы во время пятничного отдыха

В Турции погибли российские туристы во время пятничного отдыха

В Астрахани упавшее дерево покалечило сотрудника коммунальной службы

В Астрахани упавшее дерево покалечило сотрудника коммунальной службы

В Москве горит «Дом педагогической книги»: огонь вспыхнул второй раз, охватив 120 квадратных метров

В Москве горит «Дом педагогической книги»: огонь вспыхнул второй раз, охватив 120 квадратных метров

Новости Украины
еще новости
В соцсети комментируют проукраинскую надпись на задании в Крыму

В соцсети комментируют проукраинскую надпись на задании в Крыму

Трагедия в Грузии. Погибли четверо туристов.

Трагедия в Грузии. Погибли четверо туристов.

Канада обеспокоена здоровьем Сенцова и требует его освободить

Канада обеспокоена здоровьем Сенцова и требует его освободить

Полиция Киева задержала известного догхантера.

Полиция Киева задержала известного догхантера.

Мировые новости
еще новости
Ученые обнаружили в мозге человека волны для поддержания памяти

Ученые обнаружили в мозге человека волны для поддержания памяти

Глава Верховной Рады призвал международное сообщество бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

Глава Верховной Рады призвал международное сообщество бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

В Харьковской области обнаружили крупное месторождение газа

В Харьковской области обнаружили крупное месторождение газа

CШA oтзывaeт пocлoв из Kитaя из-зa

CШA oтзывaeт пocлoв из Kитaя из-зa "cтpaнныx coбытий"




Лента новостей
Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - депутат - 03:08 Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - депутатВ США рассказали о «ярком будущем» российского Як-130 - 02:49 В США рассказали о «ярком будущем» российского Як-130Беременная Ева Лонгория попала в объектив папарацци на прогулке с мужем незадолго до родов - 02:21 Беременная Ева Лонгория попала в объектив папарацци на прогулке с мужем незадолго до родовФутбольная лига Франции разрешила четвертую замену в овертайме в некоторых матчах - 02:14 Футбольная лига Франции разрешила четвертую замену в овертайме в некоторых матчахКанада и США обсудили тарифы и будущее NAFTA — СМИ - 02:08 Канада и США обсудили тарифы и будущее NAFTA — СМИЯвлинский обсудил с Собяниным участие «Яблока» в выборах мэра Москвы - 01:50 Явлинский обсудил с Собяниным участие «Яблока» в выборах мэра МосквыУченые смоделировали синтез биотоплива - 01:49 Ученые смоделировали синтез биотопливаНевилл: Данилова была лучшей в составе сборной России по футболу - 01:35 Невилл: Данилова была лучшей в составе сборной России по футболуСтрадающих алкоголизмом в России за 12 лет стало вдвое меньше - 01:31 Страдающих алкоголизмом в России за 12 лет стало вдвое меньшеМузей истории ГУЛАГа узнал об уничтожении данных о репрессированных - 01:30 Музей истории ГУЛАГа узнал об уничтожении данных о репрессированныхКПРФ выдвинула кандидатом в мэры Москвы экс-депутата Госдумы - 01:29 КПРФ выдвинула кандидатом в мэры Москвы экс-депутата ГосдумыУвеличение экспортных пошлин обойдется нефтяникам РФ в 350 млрд рублей - 01:29 Увеличение экспортных пошлин обойдется нефтяникам РФ в 350 млрд рублейСША пригрозили КНДР усилением санкций в случае провала дипломатии - 01:29 США пригрозили КНДР усилением санкций в случае провала дипломатииАдвокат заявил о прекращении третьего «российского» дела Браудера - 01:29 Адвокат заявил о прекращении третьего «российского» дела Браудера
Последние новости
После отравления 30 детей в загородном лагере на Урале начата проверка - 08:14 После отравления 30 детей в загородном лагере на Урале начата проверка Боевики нанесли удар по Алеппо — репортаж РВ (ВИДЕО) - 07:50 Боевики нанесли удар по Алеппо — репортаж РВ (ВИДЕО) ЧП в детском лагере: на Урале более полсотни детей попали в больницу - 07:42 ЧП в детском лагере: на Урале более полсотни детей попали в больницу В Турции погибли российские туристы во время пятничного отдыха - 07:29 В Турции погибли российские туристы во время пятничного отдыха Наука оставаться человеком: куда идёт Украина - 07:28 Наука оставаться человеком: куда идёт Украина Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя - 06:57 Украинский синоптик: Россия не виновата в том, что в Киеве нет дождя Глава украинского правительства недоволен премиями сотрудникам "Нафтогаза" - 06:37 Глава украинского правительства недоволен премиями сотрудникам Торгово-экономическая война: Трамп перешёл красную черту - 05:36 Торгово-экономическая война: Трамп перешёл красную черту Белый дом раскрыл содержание встречи Трампа с Макроном на полях G7 - 05:21 Белый дом раскрыл содержание встречи Трампа с Макроном на полях G7 Совсем не похожи: восковые фигуры лидеров России и США на выставке в Китае позабавили зрителей - 04:55 Совсем не похожи: восковые фигуры лидеров России и США на выставке в Китае позабавили зрителей Японский автогигант Nissan решил полностью прекратить разработку дизельных двигателей - 04:36 Японский автогигант Nissan решил полностью прекратить разработку дизельных двигателей Делегация ICAN прибудет в Сингапур на время встречи Трампа и Ким Чен Ына — СМИ - 04:28 Делегация ICAN прибудет в Сингапур на время встречи Трампа и Ким Чен Ына — СМИ Наталья Водянова в нежно-розовом платье пришла с Антуаном Арно на турнир "Ролан Гаррос" - 03:56 Наталья Водянова в нежно-розовом платье пришла с Антуаном Арно на турнир
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"