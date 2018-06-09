Министр обороны Канада заявил о необходимости расширения сотрудничества с Украиной

Министр обороны Канады Министр Харджит Саджан провел встречу со своим коллегой из Украины Степаном Полтораком. Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.Стороны говорили о необходимости совместной отработки перечня вооружений, военной техники и оборудования, необходимого для обороны Украины и развития возможностей ВСУ.В ходе разговора Харджит Саджан подчеркнул, что Канада будет продолжать поддерживать Украину и планирует увеличить размер помощи. Кроме того, представитель Канады отметил прогресс реформировании оборонного ведомства Украины."Уверен, нам необходимо продолжать и расширять возможности сотрудничества, идти дальше и совершенствовать способности ВСУ", - резюмировал Саджан.