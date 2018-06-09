Министр обороны Канада заявил о необходимости расширения сотрудничества с Украиной

Показать меню
Актуально
Ученые обнаружили туберкулез возрастом в 245 млн лет - 03:00 Ученые обнаружили туберкулез возрастом в 245 млн лет Почему аккаунт в Facebook пора удалять - 03:21 Почему аккаунт в Facebook пора удалять Украина может остаться без финансовой помощи от МВФ - 04:01 Украина может остаться без финансовой помощи от МВФ Оксана Лаврентьева повеселилась в компании Полины Гагариной, Полины Киценко и - 04:08 Оксана Лаврентьева повеселилась в компании Полины Гагариной, Полины Киценко и всех подруг на девичнике перед свадьбой Около 50 боевых кораблей и судов принимают участие в сбор-походе Приморской - 04:21 Около 50 боевых кораблей и судов принимают участие в сбор-походе Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота Скончалась известный режиссёр Кира Муратова - 04:23 Скончалась известный режиссёр Кира Муратова Сапоги из «российских паспортов» сшил грузинский дизайнер - 04:49 Сапоги из «российских паспортов» сшил грузинский дизайнер Саша Черно не скрывает того, что она ревнивая - 05:29 Саша Черно не скрывает того, что она ревнивая Большая премьера: в Сети появились первые снимки нового внедорожника BMW (ФОТО) - 05:42 Большая премьера: в Сети появились первые снимки нового внедорожника BMW (ФОТО) Германия ищет спасения в РФ: США получает «публичную пощёчину» от немцев - 05:43 Германия ищет спасения в РФ: США получает «публичную пощёчину» от немцев Новые загадки в трагедии на перевале Дятлова: результаты эксгумации тела одного - 06:06 Новые загадки в трагедии на перевале Дятлова: результаты эксгумации тела одного из участников оказались очень странными Уникальные кадры: Как меняются анклавы сирийских исламистов после прихода армии - 06:50 Уникальные кадры: Как меняются анклавы сирийских исламистов после прихода армии России (ВИДЕО) Мемория. Александр Дольскии - 07:00 Мемория. Александр Дольскии Bлacти Швeции пpизывaют гpaждaн гoтoвитьcя к вoopужeннoму кoнфликту - 07:22 Bлacти Швeции пpизывaют гpaждaн гoтoвитьcя к вoopужeннoму кoнфликту Это победа Путина: в Киеве сделали резонансное заявление по Крыму и Донбассу - 07:49 Это победа Путина: в Киеве сделали резонансное заявление по Крыму и Донбассу В США рассказали о просившем «на коленях» о встрече с Трампом Ким Чен Ыне - 08:14 В США рассказали о просившем «на коленях» о встрече с Трампом Ким Чен Ыне Бунт «шестерок» в «Большой семерке» - 08:21 Бунт «шестерок» в «Большой семерке»
» » Министр обороны Канада заявил о необходимости расширения сотрудничества с Украиной

Министр обороны Канада заявил о необходимости расширения сотрудничества с Украиной


Добавлено: 09 июн 2018 в 00:36, Категория: Политика
Министр обороны Канада заявил о необходимости расширения сотрудничества с Украиной
Министр обороны Канады Министр Харджит Саджан провел встречу со своим коллегой из Украины Степаном Полтораком. Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Стороны говорили о необходимости совместной отработки перечня вооружений, военной техники и оборудования, необходимого для обороны Украины и развития возможностей ВСУ.

В ходе разговора Харджит Саджан подчеркнул, что Канада будет продолжать поддерживать Украину и планирует увеличить размер помощи. Кроме того, представитель Канады отметил прогресс реформировании оборонного ведомства Украины.
"Уверен, нам необходимо продолжать и расширять возможности сотрудничества, идти дальше и совершенствовать способности ВСУ", - резюмировал Саджан.

Материалы по теме:

Мэттис и Саджан заверили Украину в дальнейшей поддержке
Канада обещает расширить военную помощь Украине
Канадский министр облачился в вышиванку и написал «Слава Украине!» в Твиттер
«Слава Украине!»: Канадский министр облачился в вышиванку
Добавлено: 09 июн 2018 в 00:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
На Украине уголовники, экс-правоохранитель и общественник занимались рэкетом под видом СБУ (ФОТО, ВИДЕО)

На Украине уголовники, экс-правоохранитель и общественник занимались рэкетом под видом СБУ (ФОТО, ВИДЕО)

Футболист сборной Англии попросил своих родных не приезжать в Россию из-за расизма

Футболист сборной Англии попросил своих родных не приезжать в Россию из-за расизма

Британские парламентарии озабочены безопасностью своих болельщиков на ЧМ

Британские парламентарии озабочены безопасностью своих болельщиков на ЧМ

Трубы апокалипсиса или электромагнитные шумы: таинственные звуки раздаются по всему миру

Трубы апокалипсиса или электромагнитные шумы: таинственные звуки раздаются по всему миру

Новости России
еще новости
Роскомнадзор выступает за саморегулирование медиаотрасли в вопросах по борьбе с пиратством

Роскомнадзор выступает за саморегулирование медиаотрасли в вопросах по борьбе с пиратством

Косачев: Россия может вернуться в G8 только на своих условиях

Косачев: Россия может вернуться в G8 только на своих условиях

Медведев не считает идею регулирования краудфандинга полезной

Медведев не считает идею регулирования краудфандинга полезной

СК РФ проверяет заявление студентов о пытках в воронежской полиции

СК РФ проверяет заявление студентов о пытках в воронежской полиции

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Беременная Ева Лонгория попала в объектив папарацци на прогулке с мужем незадолго до родов

Беременная Ева Лонгория попала в объектив папарацци на прогулке с мужем незадолго до родов

Бузова эффектно появилась и тут же потеряла юбку на красной дорожке

Бузова эффектно появилась и тут же потеряла юбку на красной дорожке

Брук Шилдс рассказала о детских травмах и матери-алкоголичке:

Брук Шилдс рассказала о детских травмах и матери-алкоголичке: "Она напивалась и называла меня толстой"

Хилари Дафф станет матерью во второй раз

Хилари Дафф станет матерью во второй раз

Новости политики
еще новости
Министр обороны Канада заявил о необходимости расширения сотрудничества с Украиной

Министр обороны Канада заявил о необходимости расширения сотрудничества с Украиной

Европа помогла России реализовать страшный сон Киева: Порошенко в панике из-за последствий

Европа помогла России реализовать страшный сон Киева: Порошенко в панике из-за последствий

Грядут перемены: Эксперт рассказал, к чему может привести саммит G7

Грядут перемены: Эксперт рассказал, к чему может привести саммит G7

«Мы строим государство с последующим присоединением к России»

«Мы строим государство с последующим присоединением к России»

Новости экономики
еще новости
Украину наводнили фальшивые доллары

Украину наводнили фальшивые доллары

Правительство повысит пенсионный возраст для россиян на 5-8 лет

Правительство повысит пенсионный возраст для россиян на 5-8 лет

Правительство Британии осушило поток богатых россиян, бегущих в Лондон

Правительство Британии осушило поток богатых россиян, бегущих в Лондон

США теряют влияние в пользу России: Вашингтон принял удар, откуда не ждал

США теряют влияние в пользу России: Вашингтон принял удар, откуда не ждал

Новости общества
еще новости
Заявление Киева о струсившем российском корабле насмешило Минобороны России

Заявление Киева о струсившем российском корабле насмешило Минобороны России

В Правовом департаменте Минобороны проведено занятие с должностными лицами органов военного управления, посвященное подготовке проектов правовых актов

В Правовом департаменте Минобороны проведено занятие с должностными лицами органов военного управления, посвященное подготовке проектов правовых актов

Всероссийский песенный фестиваль «Катюша» стартовал в Вооруженных Силах РФ

Всероссийский песенный фестиваль «Катюша» стартовал в Вооруженных Силах РФ

Правительство определилось с проектом пенсионной реформы – СМИ

Правительство определилось с проектом пенсионной реформы – СМИ

Происшествия
еще новости
В Астрахани упавшее дерево покалечило сотрудника коммунальной службы

В Астрахани упавшее дерево покалечило сотрудника коммунальной службы

В Москве горит «Дом педагогической книги»: огонь вспыхнул второй раз, охватив 120 квадратных метров

В Москве горит «Дом педагогической книги»: огонь вспыхнул второй раз, охватив 120 квадратных метров

Пожар в казанском ТЦ  «Порт»: есть угроза обрушения

Пожар в казанском ТЦ  «Порт»: есть угроза обрушения

В Новочеркасске таксист убил клиента за 150 рублей, не оказав услуги

В Новочеркасске таксист убил клиента за 150 рублей, не оказав услуги

Новости Украины
еще новости
В соцсети комментируют проукраинскую надпись на задании в Крыму

В соцсети комментируют проукраинскую надпись на задании в Крыму

Трагедия в Грузии. Погибли четверо туристов.

Трагедия в Грузии. Погибли четверо туристов.

Канада обеспокоена здоровьем Сенцова и требует его освободить

Канада обеспокоена здоровьем Сенцова и требует его освободить

Полиция Киева задержала известного догхантера.

Полиция Киева задержала известного догхантера.

Мировые новости
еще новости
Ученые обнаружили в мозге человека волны для поддержания памяти

Ученые обнаружили в мозге человека волны для поддержания памяти

Глава Верховной Рады призвал международное сообщество бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

Глава Верховной Рады призвал международное сообщество бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

В Харьковской области обнаружили крупное месторождение газа

В Харьковской области обнаружили крупное месторождение газа

CШA oтзывaeт пocлoв из Kитaя из-зa

CШA oтзывaeт пocлoв из Kитaя из-зa "cтpaнныx coбытий"




Лента новостей
Минкульт добавил в санкционный список трех россиян - 01:00 Минкульт добавил в санкционный список трех россиянБузова эффектно появилась и тут же потеряла юбку на красной дорожке - 00:57 Бузова эффектно появилась и тут же потеряла юбку на красной дорожкеБрук Шилдс рассказала о детских травмах и матери-алкоголичке: "Она напивалась и называла меня - 00:50 Брук Шилдс рассказала о детских травмах и матери-алкоголичке: Министр обороны Канада заявил о необходимости расширения сотрудничества с Украиной - 00:36 Министр обороны Канада заявил о необходимости расширения сотрудничества с УкраинойМеркель и Трюдо обсудили взаимоотношения с РФ и КНДР - 00:35 Меркель и Трюдо обсудили взаимоотношения с РФ и КНДРТрамп продлил санкции против белорусских чиновников - 00:15 Трамп продлил санкции против белорусских чиновниковПокончил с собой телеведущий Энтони Бурден - 00:07 Покончил с собой телеведущий Энтони БурденБанкам стран ЕС могут запретить операции с швейцарскими акциями - 23:56 Банкам стран ЕС могут запретить операции с швейцарскими акциямиУченые обнаружили в мозге человека волны для поддержания памяти - 23:36 Ученые обнаружили в мозге человека волны для поддержания памятиЕвропа помогла России реализовать страшный сон Киева: Порошенко в панике из-за последствий - 23:35 Европа помогла России реализовать страшный сон Киева: Порошенко в панике из-за последствийТрагедия в Грузии. Погибли четверо туристов. - 23:08 Трагедия в Грузии. Погибли четверо туристов.США разработали план борьбы с Россией - 23:07 США разработали план борьбы с РоссиейДиректор Гидрометцентра Роман Вильфанд уйдет в отставку - 22:58 Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд уйдет в отставкуПчелам доступна идея нуля - 22:58 Пчелам доступна идея нуля
Последние новости
В США рассказали о «ярком будущем» российского Як-130 - 02:49 В США рассказали о «ярком будущем» российского Як-130 Беременная Ева Лонгория попала в объектив папарацци на прогулке с мужем незадолго до родов - 02:21 Беременная Ева Лонгория попала в объектив папарацци на прогулке с мужем незадолго до родов Футбольная лига Франции разрешила четвертую замену в овертайме в некоторых матчах - 02:14 Футбольная лига Франции разрешила четвертую замену в овертайме в некоторых матчах Канада и США обсудили тарифы и будущее NAFTA — СМИ - 02:08 Канада и США обсудили тарифы и будущее NAFTA — СМИ Явлинский обсудил с Собяниным участие «Яблока» в выборах мэра Москвы - 01:50 Явлинский обсудил с Собяниным участие «Яблока» в выборах мэра Москвы Ученые смоделировали синтез биотоплива - 01:49 Ученые смоделировали синтез биотоплива Невилл: Данилова была лучшей в составе сборной России по футболу - 01:35 Невилл: Данилова была лучшей в составе сборной России по футболу Страдающих алкоголизмом в России за 12 лет стало вдвое меньше - 01:31 Страдающих алкоголизмом в России за 12 лет стало вдвое меньше Музей истории ГУЛАГа узнал об уничтожении данных о репрессированных - 01:30 Музей истории ГУЛАГа узнал об уничтожении данных о репрессированных КПРФ выдвинула кандидатом в мэры Москвы экс-депутата Госдумы - 01:29 КПРФ выдвинула кандидатом в мэры Москвы экс-депутата Госдумы Увеличение экспортных пошлин обойдется нефтяникам РФ в 350 млрд рублей - 01:29 Увеличение экспортных пошлин обойдется нефтяникам РФ в 350 млрд рублей США пригрозили КНДР усилением санкций в случае провала дипломатии - 01:29 США пригрозили КНДР усилением санкций в случае провала дипломатии Адвокат заявил о прекращении третьего «российского» дела Браудера - 01:29 Адвокат заявил о прекращении третьего «российского» дела Браудера
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"