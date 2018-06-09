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» » На КПВВ «Новотроицкое» женщина наехала на пограничника

На КПВВ «Новотроицкое» женщина наехала на пограничника


Добавлено: 09 июн 2018 в 22:28, Категория: Украина
На КПВВ «Новотроицкое» женщина наехала на пограничника

Женщина на автомобиле «Chevrolet» направлялась на подконтрольную украинской власти территорию. Она проигнорировала очередь и пыталась пройти контроль первой. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Пограничник, который занимался оформлением транспортных средств, сделал замечание и попросил встать в очередь. Реакция гражданки была неожиданной и неадекватной — она на автомобиле наехала военнослужащему на ноги.

Правонарушительница была задержана и передана сотрудникам полиции. Состояние здоровья пограничника удовлетворительное.


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Добавлено: 09 июн 2018 в 22:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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