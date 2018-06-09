На КПВВ «Новотроицкое» женщина наехала на пограничника

Женщина на автомобиле «Chevrolet» направлялась на подконтрольную украинской власти территорию. Она проигнорировала очередь и пыталась пройти контроль первой. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Пограничник, который занимался оформлением транспортных средств, сделал замечание и попросил встать в очередь. Реакция гражданки была неожиданной и неадекватной — она на автомобиле наехала военнослужащему на ноги.

Правонарушительница была задержана и передана сотрудникам полиции. Состояние здоровья пограничника удовлетворительное.