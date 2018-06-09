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» » Незаконно осужденный в РФ украинец Станислав Клых объявил голодовку

Незаконно осужденный в РФ украинец Станислав Клых объявил голодовку


Добавлено: 09 июн 2018 в 13:50, Категория: Украина
Незаконно осужденный в РФ украинец Станислав Клых объявил голодовку

Незаконно осужденный в России Станислав Клых объявил голодовку. Об этом сообщила его мать во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Ее процитировала в Facebook первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Мать Клыха сказала, что 7 июня общалась с адвокатом, и тот сообщил, что Станислав тоже объявил голодовку.

В мае 2016 года суд в грозном вынес приговор членам УНА-УНСО Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, осудив их на 22,5 года и 20 соответственно. Украинцев признали виновными в участии в боевых действиях на стороне чеченцев в 1990-х годах.


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Добавлено: 09 июн 2018 в 13:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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