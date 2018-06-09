Житель оккупированного Донецка, 41-летний мужчина, вчера явился с повинной к сотрудникам полиции Покровского района Донецкой области. Об этом сообщает «Полиция Донетчины».

Он рассказал, что около недели назад познакомился с членом террористической «ДНР» и тот предложил вступить в группировку, обещая большой заработок. Спустя несколько дней новоиспеченному боевику дали реальное задание — он должен был добраться до позиций украинских военных в районе села Пески и провести разведку на предмет численности личного состава, расположения сил и вооружения. За успешно выполненное задание ему пообещали 5 000 рублей.

Но вместо выполнения приказа мужчина отправился в Пески для того, чтобы сдаться.

«Опасаясь за свою жизнь, я решил идти в Пески, но не для того, чтобы разведать, а чтобы сдаться. Наверное, попытка сотрудничества с террористами — самая большая ошибка моей жизни», — рассказал задержанный полицейским.

На данный момент решается вопрос об освобождении дончанина от криминальной ответственности.