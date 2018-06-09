Порошенко сделал звонок Путину. О чем они говорили.

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В разговоре была затронута тема освобождения политзаключенных.

«Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях», — говорится в сообщении.

Порошенко обратил особое внимание Путина на то, что украинские политзаключенные в настоящее время голодают и выразил обеспокоенность состоянием их здоровья. Главы двух государств договорились о посещении в ближайшее время заключенных в Украине и РФ уполномоченными по правам человека.

Также в разговоре обсуждалась тема выполнения минских соглашений и ситуация на юго-востоке Украины.