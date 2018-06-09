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Решится ли «тайное мировое правительство» начать войну?


Добавлено: 09 июн 2018 в 11:56, Категория: Политика
Решится ли «тайное мировое правительство» начать войну?

Пока Европа выясняет отношения с американским президентом Дональдом Трампом в Канаде, а президент России Владимир Путин укрепляет экономические отношения с Китаем, в сердце Европы проходит не менее серьёзная встреча. Представители мировой элиты — видные политики, бизнесмены, банкиры и журналисты — собрались на ежегодное совещание Бильдербергского клуба.

Что такое «Бильдербергский клуб»

Клуб, который конспирологи называют «тайным мировым правительством», получил своё название от отеля Бильдерберг в голландском городке Остерберг. Именно там 64 года назад под председательством бывшего члена СС и НСДАП состоялась первая встреча «бильдербергцев». Ядро клуба составляют порядка 380 человек, треть которых — американцы, а остальные — европейцы и азиаты.

К постоянным членам конференции относятся бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, глава Банка Англии Марк Карни, многолетний председатель ФРС Алан Гринспен, бывшие министры обороны США Роберт МакНамара и Дональд Рамсфельд и многие другие известные личности. До своей смерти там же состояли банкир с мировым именем Дэвид Рокфеллер и известный американский стратег Збигнев Бжезинский.

Встречи Бильдерберга проходят «без камер», а принять участие можно по особому приглашению. Из России гостей обычно не бывает, хотя были прецеденты. В период с 1988 по 2011 год конференцию посещали руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский и глава «Северсталь» Алексей Мордашов. Хотя члены Бильдербергского клуба преподносят свои встречи как «открытую дискуссию», а решения — как необязательные для исполнения, сторонники «теории заговора» уверены, что эти люди оказывают непосредственное влияние на мировую политику и экономику.

Представьте частный клуб, в котором президенты, премьер-министры, банкиры и генералы тесно общаются, где люди, которые ведут войны и влияют на рынки, говорят то, что они никогда не посмеют сказать публично», — писал автор известной книги «Кто правит миром, или вся правда о Бильдербергском клубе» Даниэль Эстулин.

Конспирологи утверждают, что Маргарет Тэтчер была отправлена в отставку как раз из-за разногласий с «бильдербержцами», а Джона Кеннеди они решили вовсе ликвидировать. Эксперты уверены, что «мировое правительство» причастно также к бомбардировке Югославии и свержению Саддама Хусейна в Ираке.

Глобалисты против антиглобалистов

В отличие от решений, повестка конференции огласке придаётся. В этом году основными темами обсуждений выбрали рост популизма в Европе, внутреннюю политику США, свободную торговлю, лидерство США в мире, «Россию в мировом порядке», конфликт Саудовской Аравии с Ираном, искусственный интеллект, неравенство и т. д.

Стоит отметить, что собрание в Турине проходит параллельно со встречей Владимира Путина с президентом Китая Си Цзиньпином. С одной стороны — встреча глобалистов в лице Бильдербергского клуба, с другой — саммит лидеров, продвигающих концепцию защиты национального суверенитета и многополярного мира. «Путин на своих встречах с главой Китая и в ходе своего визита будет обсуждать те же самые вопросы, но с противоположной точки зрения. Антиглобалистской. То есть ШОС — это структура симметричная, с обратным знаком, вырабатывающая стратегии по саботажу и демонтажу того глобалистского проекта, который обсуждается в Бильдербергском клубе», — отметил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Главный редактор ИА «Реалист» Саркис Цатурян считает Китай оплотом современной глобализации.

«Саммит глав России и Китая, а также расширенная встреча лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао, куда прибудут главы Индии и Пакистана, совпали с заседанием Бильдербергского клуба. Это не значит, что формируется параллельная реальность: Китай неформально представлен в клубе. Взаимозависимость стран ШОС и стран НАТО достигла невиданных ранее масштабов, что требует дополнительных согласований между Россией и Китаем», — отметил эксперт в беседе с Царьградом.

Цатурян обращает внимание на то, что российские СМИ, концентрируясь на Бильдерберге, игнорируют другую не менее важную встречу — саммит Трёхсторонней комиссии, прошедший 23-25 мая в Сингапуре. Этот формат объединяет правящие круги стран Северной Америки, Западной Европы и Восточной Азии и «формирует будущую повестку для участников Бильдербергского клуба». Обсуждаемые там вопросы — последствия использования искусственного интеллекта, торговые войны, а также проблемы экономического роста в Америке, Азии и Европе — практически совпадают с повесткой бильдербергеров, напоминает главред ИА «Реалист».

Учитывая глобальный охват проблем, нельзя не задасться вопросом, а чего собственно ожидать России от заседающего в Италии «мирового правительства».

Россия является, безусловно, одной из главных угроз для глобализационного проекта в нынешнем состоянии. Многие теоретики и стратеги глобализации называют Россию призраком империи, которая бросает прямой и очень мощный вызов глобализационному проекту. Обсуждаться будет именно вопрос, что делать с Россией, как устранить эту преграду, как решить эту проблему, которая стоит на пути глобализации», — подчеркнул Коровин в интервью Царьграду.

Цатурян, сославшись на текущий медиафон, заметил, что по итогам встреч Трёхсторонней комиссии и Бильдербергского клуба Москве «следует ожидать новый конфликт на южном направлении, а именно — войну с Ираном, к которой проявляют особый интерес США и Израиль».

Насколько решения «тайного мирового правительства», если оно реально существует, повлияют на судьбы мира и, в частности, России, покажет время. Один из способов проверить это — сопоставить повестку клуба и прогнозы экспертов с последующими изменениями в обозначенных проблемах.

https://tsargrad.tv/articles/mirovaja-zakulisa-vstrechaetsja-za-spinoj-u-putina-si-czinpina-i-g7_138148


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Добавлено: 09 июн 2018 в 11:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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