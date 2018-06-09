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» » Ситуация на КПВВ: самая маленькая очередь на «Марьинке» и «Гнутово»

Ситуация на КПВВ: самая маленькая очередь на «Марьинке» и «Гнутово»


Добавлено: 09 июн 2018 в 10:15, Категория: Украина
Ситуация на КПВВ: самая маленькая очередь на «Марьинке» и «Гнутово»

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром по данным Госпогранслужбы на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 0/60;

КПВВ «Марьинка» — 0/35;

КПВВ «Новотроицкое» — 0/60;

КПВВ «Гнутово» — 0/35.

Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 40 тысяч человек и 6 тысяч транспортных средств:

«Майорское» — 9170 человек и 1205 транспортных средств;

«Марьинка» — 10949 человек и 2165 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8457 человек и 1705 транспортных средств;

«Гнутово» — 4307 человек и 1017 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10365 человек.


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Ситуация на КПВВ: на «Новоторицком» и «Гнутово» небольшие очереди
Добавлено: 09 июн 2018 в 10:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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