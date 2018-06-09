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Ситуация в Донбассе близка к развязке: Москва решилась на меры жёсткие, как никогда


Добавлено: 09 июн 2018 в 18:58, Категория: Политика
Ситуация в Донбассе близка к развязке: Москва решилась на меры жёсткие, как никогда

В МИД РФ анонсировали требование, которое намерен озвучить глава ведомства Сергей Лавров на встрече министров «нормандского формата» в Берлине 11 июня.

В дипломатическом ведомстве отметили, что отвод тяжёлой техники и вооружений может стать основным шагом на пути устойчивого прекращения огня в регионе.

Напомним, в Донбассе опасаются, что во время проведения чемпионата мира по фуболу 2018, Киев решится на масштабное наступление в регионе. Путин, комментируя эти опасения, заявил, что в таком случае для Украины наступят очень тяжёлые последствия.


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Добавлено: 09 июн 2018 в 18:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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