Специалисты определили причину гиперактивности у детей

Исследование, в ходе которого учеными были изучены данные более 83 000 детей, выявило связь между использованием мобильных телефонов во время беременности и высоким риском развития гиперактивности.

Гиперактивность — это состояние, при котором двигательная активность и возбудимость оказываются неадекватными и непродуктивными, свидетельствуя о неуравновешенности нервной системы.

«Дети в возрасте от 5 до 7 лет на 28% чаще страдают от поведенческих и эмоциональных проблем, если их беременные матери разговаривали по телефону в течение часа ежедневно», — такое заключение было озвучено в итоге авторами проекта.

Предварило его длительное изучение историй болезней у детей в Дании, Нидерландах, Норвегии, Испании и Корее