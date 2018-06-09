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Стало известно, почему Дональд Трамп не встретился с Макроном


Добавлено: 09 июн 2018 в 13:00, Категория: Украина
Стало известно, почему Дональд Трамп не встретился с Макроном

Запланированная во время саммита «Большой семерки» (G7) в канадском Квебеке встреча президента США Дональда Трампа с лидером Франции Эммануэлем Макроном перенесена. Об этом сообщает агентство АР.

Известно, что старт переговоров был намечен на 17:40 по местному времени (00:40 по Киеву — ред.). Омечается, что причиной переноса встречи, стало то, что Трамп примерно на 45 минут отстал от своего графика.

В результате было принято решение о внесении изменений в рабочий график.

Агентство отмечает, что Трамп, похоже, не спешил отправляться в Канаду в пятницу. Он вышел из Белого дома с более чем получасовым опозданием и провел время со сторонниками, которые собрались возле резиденции. Затем Трамп почти 20 минут отвечал на вопросы журналистов.


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Добавлено: 09 июн 2018 в 13:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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