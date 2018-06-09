Сегодня, 9 июня, в городе Ломоносов Ленинградской области в торговом центре произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По предварительным данным, возгорание произошло на крыше, где велись ремонтные работы. Огонь охватил крышу площадью 100 кв.м. На данный момент пожар локализован. К счастью, на этот раз, обошлось без жертв.

Здание, в котором расположен торгово-развлекательный центр, находится в списке культурного наследия. О размере ущерба, нанесенного историческому объекту, пока не известно.

Embedded video for Видео. В России загорелся еще один торговый центр.

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