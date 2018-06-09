Белогорское водохранилище, расположенное в русле реки Биюк-Карасу, обеспечивает питание Тайганского водохранилища и является одним из крупнейших в Крыму. Сейчас оно на грани полного высыхания. Об этой проблеме на пресс-конференции рассказал собственник крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков.

«В настоящее время у Белогорского водохранилища приход воды составляет один куб в секунду, а расход — три куба, поэтому в условиях сложившейся в Крыму засухи, этот водоем сможет обеспечивать водой потребителей только до конца июля. Буквально каждый день уровень воды в водоеме значительно снижается», — сообщил Зубков.

Зубков рассказал, что раньше воду для нужд сафари-парка брали из Тайганского водохранилища, но оно почти высохло и давно уже не имеет необходимого объема воды. Поэтому пришлось строить водовод длиной 3 км до Белогорского водохранилища.

«Вода нам обходится очень дорого, но это единственный вариант», — добавил Олег Зубков.

Embedded video for Засыхающий Крым: воды в Белогорском водохранилище хватит только до конца июля

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