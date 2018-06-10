Авдеевка с водой. Подача возобновлена

Вечером сегодня, 9 июня, функционирования Донецкой фильтрационной станции было восстановлено. Об этом сообщает СММ ОБСЕ.

«Если стороны будут придерживаться режима прекращения огня, более 300 000 жителей Авдеевки, Ясиноватой и других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения должны вскоре получить водопроводную воду», — говорится в сообщении.

Проблема с поставкой воды была настолько серьезной, что в Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию местного значения. Однако вопрос удалось решить при содействии ОБСЕ, отмечает миссия.