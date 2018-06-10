Bellingcat: РФ должна обосновать свои обвинения в адрес следственной группы по делу МН-17

Россия обвинила организацию Bellingcat и Совместную следственную группу, расследующих катастрофу МН-17, в необъективности. Это следует из слов первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского.

«MH17 — ужасная трагедия. Никакие слова не могут утешить тех, кто потерял своих близких. Россия хочет ответственности для настоящих исполнителей этого преступления и готова работать, чтобы установить правду. Но претензии #JIT и #bellingcat основаны на фейках…», — заявил Полянский.

В ответ организация Bellingcat попросила Дмитрия Полянского представить доказательства обвинений в свой адрес. Соответствующий пост Bellingcat разместила в Twitter.

«Bellingcat хочет пригласить всех комментировать под этим твитом с запросом к Дмитрию Полянскому, первому заместителю постоянного представителя России при ООН, предоставить свидетельства того, что Bellingcat и Совместная следственная группа используют «ложные доказательства по делу MH17», — говорится в сообщении.

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