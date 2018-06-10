Бойцы ВСУ продвинулись еще на 1 км под Новотошковкой

На Луганском направлении расстояние до позиций боевиков существенно сократилось. Об этом сообщает волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

По словам волонтера, обстановка три дня уже тяжелая. Опорные пункты 53-й бригады, которая держит оборону под Новотошковкой, боевики обстреливают из тяжелого вооружения, подтянули танки. Однако военным удалось продвинуться почти на 1 км вперед и закрепиться на позициях.

«По нам работают минометы 82-е и 120-е, арта 122-го калибра и противник танки подтянул. Джавелины бы конечно сейчас не помешали, но 53-я пока обходится без них.

Обстановка очень тяжелая, но контролируемая. Паники нет. Все, от пехоты до артиллерии спокойно делают свою работу», — пишет Юрий Мысягин.

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