Модный дом Dior представил новую коллекцию макияжа Backstage. При ее создании креативный и фотодиректор Дома по макияжу Питер Филипс вдохновлялся атмосферой, царящей за кулисами модных показов

Коллекция предназначена для профессиональных стилистов и просто любительниц необычного макияжа. Косметику обещают сделать простой в использовании. Ее изюминки:

воздушная текстура формул на водной основе,способность средств подстраиваться к природному оттенку кожи,удобные упаковки минималистичного дизайна.

«Эту линию макияжа можно сравнить с базовым набором профессионального визажиста. В ней представлены средства для всех типов и тонов кожи», — отмечает Филипс.

До выхода линейки тональных средств из сорока оттенков команде Dior приходилось смешивать несколько тональных основ — только это позволяло достичь идеального попадания в тон кожи. Теперь же подобрать единственное средство будет проще. При этом в будущем гамма продуктов расширится, оттенков будет еще больше.

Помимо тональных средств, в первый запуск новой линии также войдут:

два набора для макияжа бровей — светлый и темный,набор для контуринга,две гаммы для макияжа глаз + база под тени,набор хайлайтеров,набор для макияжа губ,13 кистей.

Ассортимент будет пополняться.

Embedded video for Dior выпустил косметику, которая будет подстраиваться под особенности кожи

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