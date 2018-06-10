Dior выпустил косметику, которая будет подстраиваться под особенности кожи

Модный дом Dior представил новую коллекцию макияжа Backstage. При ее создании креативный и фотодиректор Дома по макияжу Питер Филипс вдохновлялся атмосферой, царящей за кулисами модных показов
Коллекция предназначена для профессиональных стилистов и просто любительниц необычного макияжа. Косметику обещают сделать простой в использовании. Ее изюминки:
воздушная текстура формул на водной основе,
способность средств подстраиваться к природному оттенку кожи,
удобные упаковки минималистичного дизайна.
«Эту линию макияжа можно сравнить с базовым набором профессионального визажиста. В ней представлены средства для всех типов и тонов кожи», — отмечает Филипс.
До выхода линейки тональных средств из сорока оттенков команде Dior приходилось смешивать несколько тональных основ — только это позволяло достичь идеального попадания в тон кожи. Теперь же подобрать единственное средство будет проще. При этом в будущем гамма продуктов расширится, оттенков будет еще больше.
Помимо тональных средств, в первый запуск новой линии также войдут:
два набора для макияжа бровей — светлый и темный,
набор для контуринга,
две гаммы для макияжа глаз + база под тени,
набор хайлайтеров,
набор для макияжа губ,
13 кистей.
Ассортимент будет пополняться.
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