Экс-руководитель СБУ оценил возможность возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины

Экс-руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк высказал свое мнение по поводу того, сможет ли Украина вернуть Крым и Донбасс.

По словам Вовка, в ближайшие 5–15 лет этого не произойдет. RT на русском, ссылаясь на украинские источники, цитирует слова генерала: «…надо говорить правду, а не смешить людей, что «весь Донбасс на 99% готов завтра вернуться в Украину».

Напомним, Крым стал частью РФ после законного референдума в марте 2014 года, однако этот факт до сих пор не принимают Украина, страны ЕС и США.