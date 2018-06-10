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Как создаются вещи Chanel? Опубликовано уникальное видео


Добавлено: 10 июн 2018 в 11:50, Категория: Украина
Как создаются вещи Chanel? Опубликовано уникальное видео

Модный дом Chanel рассказал о том, как создаются его коллекции. Бренд раскрыл завесу тайны о работе сразу в четырех ателье Metiers d’art.

Видео, посвященное созданию коллекций, рассказывает, как на свет появляются уникальные вещи. Над ними работают в разных матерских:


в Lesage и Montex создается художественная вышивка,
в Lemarie практикуется искусство обработки перьев,
в Massaro производят обувь,
в Maison Michel делают шляпы.

Арт-директора ателье рассказали в видео свои истории и раскрыли секреты своего мастерства.


Видео:

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Добавлено: 10 июн 2018 в 11:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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