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Митинг «против репрессий и произвола» собрал тысячи человек в Москве


Добавлено: 10 июн 2018 в 20:38, Категория: Политика
Митинг «против репрессий и произвола» собрал тысячи человек в Москве

10 июня в Москве на проспекте Сахарова был организован митинг оппозиции «За свободную Россию без репрессий и произвола». Акция прошла после согласования с местными властями.

СМИ сообщают, что в митинге участвовали от 1700–3000 человек. Продолжительность данной акции составляла около 3 часов, как сообщается в РБК.

Митингующие хотели добиться освобождения Олега Сенцова и его соратника Александра Кольченко, а также брата Алексея Навального Олега.

Помимо прочего, люди требовали разблокировать мессенджер Telegram, а студенты МГУ выступили против фан-зоны на университетской территории.

В ходе мероприятия эксцессов не было, но, по сообщению правозащитника Льва Пономарева, сотрудники полиции задержали троих граждан.


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В Вашингтоне более 10 тысяч человек вышли на митинг против произвола полиции
Добавлено: 10 июн 2018 в 20:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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