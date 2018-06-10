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Обмен заключенными между Украиной и Россией станет предметом политических спекуляций


Добавлено: 10 июн 2018 в 09:22, Категория: Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией станет предметом политических спекуляций

С приближением ЧМ-2018 в России в украинском информационном пространстве актуализировался вопрос освобождения заключенных в РФ украинцев. Данную информационную волну подхватывает также западная либеральная общественность.

В частности, на британском портале о международной политике openDemocracy появилась петиция с призывом к влиятельным мировым лидерам не посещать ЧМ-2018, пока Кремль не освободит всех заключенных украинцев.

Американский правозащитный ПЕН-центр в свою очередь потребовал освободить украинца Олега Сенцова, направив письмо Владимиру Путину и главе ФИФА Джанни Инфантино.

Международная организация Amnesty International в лице генсека Салила Шетти также потребовала освободить Сенцова, а двоюродная сестра Сенцова направила соответствующее письмо в профильные комитеты Совета Европы и генсеку данной организации.

В начале июня представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что направила в Россию запрос об обмене 23 россиян, задержанных на Украине, на украинцев, заключенных в РФ.

Когда в Киеве был арестован Кирилл Вышинский, главред РИА «Новости Украина», обладающий, наряду с украинским, российским гражданством, стал очевиден замысел киевских властей. Это не только прекратить деятельность оппозиционного СМИ, служившего точкой притяжения критиков власти, но и упрочить свои позиции в переговорном процессе с Москвой в вопросе обмена заключенными.

4 июня, отвечая на вопрос о возможности обмена заключенными между Украиной и РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сослался на рабочую группу, уполномоченную заниматься этим вопросом, а также упомянул Виктора Медведчука, который «уже способствовал проведению ряда таких успешных операций». Действительно, с начала урегулирования конфликта на Донбассе благодаря посредническим усилия Медведчука, являющегося спецпредставителем Украины по вопросам гуманитарного характера в минской Трехсторонней контактной группе, регулярно происходят обмены пленными (в общей сложности в свои семьи вернулось более 1000 человек) и незаконно удерживаемыми лицами в рамках пункта №6 Минских соглашений. Персональным ресурсом Медведчука являются собственная программа по выполнению «Минска-2», а также налаженные личные контакты с Владимиром Путиным и первыми лицами российской элиты, что позволяет достигать политических договоренностей об обменах между Украиной и РФ и между Киевом и Донбассом. Фактически Медведчук является единственным украинским политиком, способным выстраивать диалог с Кремлем, что признал даже Петр Порошенко в ходе февральской пресс-конференции, подчеркнув его роль в обмене пленных и заключенных лиц. Собственно, если и состоится в ближайшее время обмен заключенными между Украиной и РФ (включая Олега Сенцова), то он будет происходить только через Медведчука.

Нынешняя ситуация очень напоминает событиях двухлетней давности – сперва активизация в информационном поле, затем начало переговоров между ответственными лицами и, наконец, освобождение и обмен людей. Напомним, что два года назад украинка Надежда Савченко была обменяна на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Посему рискнем сделать прогноз, что до конца лета этого года между Украиной и РФ состоится обмен обвиняемыми и заключенными. Для Киева и лично Петра Порошенко это будет дополнительным пиар-поводом накануне старта предвыборной кампании, который позволит собрать бонусы на националистическом электоральном поле. Для Москвы, помимо освобождения своих граждан, подобный обмен позволит улучшить переговорный фон в условиях наметившегося прогресса в отношениях со странами Евросоюза.

Вероятнее всего, обмен заключенными является вопросом лишь времени, а не принципа. Равно как и обмен пленными на Донбассе, последняя фаза которого состоялась в конце декабря прошлого года. Все стороны, вовлеченные в конфликт, все же демонстрируют, что в гуманитарном аспекте выполнения Минских соглашений готовы к компромиссным и конструктивным шагам. Но вот распространится ли такая готовность на другие гуманитарные пункты «Минска-2», в первую очередь – на предусматриваемое пунктом №8 полное восстановление социально-экономических связей, включая выплату пенсий и социальных пособий? И главное – перейдет ли Киев к обсуждению политического аспекта Минских соглашений, то есть амнистии для осужденных и отказе от уголовного преследования для участников событий на Донбассе, о проведении выборов в местные органы власти на территории отдельных районов Донецкой и Луганской области, об особом статусе для этих районов? И решатся ли, наконец, власти Украины внести изменения в Конституцию, чтобы на высшем уровне закрепить передачу полномочий от Киева регионам страны?

К сожалению, пока эти вопросы остаются без ответа, хотя все стороны конфликта, а также международные посредники по его урегулированию –Германия, Франция, Россия и даже США – публично клянутся в приверженности полному выполнению Минских соглашений. При этом 64,9% опрошенных социологическим центром «София» граждан Украины отрицательно относятся к возможности проведения военного наступления с целью возвращения Донбасса под контроль Киева. Эти люди подтверждают слова премьер-министра Британии Невилла Чемберлена о том, что в войне не бывает выигравших – только проигравшие. Теперь важно, чтобы эту истину поняли украинские политики, находящиеся у власти.

Денис Гаевский


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Добавлено: 10 июн 2018 в 09:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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