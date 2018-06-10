Путин готов приехать к Трампу по первому зову. «Как только, так сразу»

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, как только того захочет последний. Об этом Путин сказал по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества.

«Президент Соединенных Штатов сам неоднократно говорил о том, что считает такую встречу целесообразной, а я подтверждаю: это так и есть на самом деле. Могу еще раз повторить, в нашем последнем телефонном разговоре он выразил озабоченность по поводу угрозы нового витка гонки вооружений. Я с ним согласен», — уверяет Путин.

Но он также хочет, чтобы министерства иностранных дел двух стран работали друг с другом, а этого не происходит. «Конечно, необходимы личные встречи. Как только — так сразу. Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, исходя, конечно, и из моего рабочего графика», — добавил он.

Никаких договоренностей о месте возможной встречи нет. «Это и некоторые европейские страны, в том числе Австрия. Пожалуй, другого я и не слышал. В общем, это, мне кажется, вопрос технический. Важно, чтобы эти встречи были наполнены конкретным содержанием», — заметил Путин.