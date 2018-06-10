Стало известно требование Путина к Порошенко в ходе телефонных переговоров

Стали известны детали телефонных переговоров, состоявшихся в субботу, 9 июня, между президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Петром Порошенко.

В ходе телефонных переговоров с Петром Порошенко российский президент выступил с призывом к украинскому лидеру незамедлительно освободить российских представителей СМИ, арестованных на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы Кремля.

Отмечается, что в ходе переговоров особое внимание было обращено вопросам гуманитарного характера, в том числе касательно обмена удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, находящихся под арестом на Украине.

По итогам переговоров главы государств договорились о посещении в короткие сроки уполномоченными по правам человека обоих государств украинских заключенных в России, и российских – на Украине.