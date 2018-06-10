Забавное происшествие случилось в грузинском городе Марнеули. Местные жители подверглись нашествию тысяч цыплят. Об этом в Facebook рассказали сами горожане.

Выяснилось, что цыплята вылупились из крупной партии яиц, которую выбросили на свалку. На местной птицефабрике посчитали яйца непригодными в пищу, так как они были оплодотворены. Условия оказались благоприятными и в положенный срок из тысяч яиц на свет появились тысячи пушистых желтых комочков. Цыплята благополучно добрались до города и с писком атаковали местных жителей.

Этот факт прокомментировал мэр города Марнеули Темур Абазов.

«Как я знаю, яйца посчитали испорченными и выкинули на такое место, где камни и постоянное тепло. Эти яйца оказались в таких условиях, как если бы их высиживала курица и соответственно, вылупилось много цыплят. Многие местные жители забрали цыплят домой», — рассказал мэр.

Embedded video for Тысячи цыплят атаковали местных жителей в Грузии.

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