«Убийца» Бабченко рассказал, как его «завербовали».

Участник спецоперации СБУ по предотвращению убийства Аркадия Бабченко дал интервью ВВС Украина.

Роль «убийцы» исполнил Алексей Цимбалюк. До войны он был монахом, но незадолго до конфликта покинул монастырь, а затем отправился в АТО. Во время войны познакомился с Борисом Германом, у которого часто приходилось покупать оружие и различные приспособления, необходимые на фронте.

В начале апреля 2018 года Герман попытался завербовать Цимбалюка. Он сказал, что есть группа лиц — враги, которые всем мешают, их нужно убить. В списке было 30 человек. Первым ему предложили убить Бабченко. Алексей тут же связался с СБУ и, включившись в операцию, потребовал за «убийство» 30 тысяч долларов.

Во время передачи аванса, Цимбалюк узнал от Германа, что список жертв увеличился до 60 лиц. Всего списка он не знал, достоверно знал только два имени — активиста Евромайдана Тодора Пановского и бывшего сотрудника ФСБ Ильи Богданова.

Заказчику не важен был способ убийства. «Сказали, что заказчику абсолютно все равно. Главное — чтобы просто был мертвый», — говорит Алексей.

По словам Цимбалюка, у него не было никаких сомнений в том, что Герман на самом деле заинтересован в смерти Бабченко. Слова Бориса Германа о сотрудничестве с контрразведкой он прокомментировал так: «В конце-концов когда он говорит, что работает с контрразведкой, то даже названий департаментов не знает. Он просто несет какую-то чушь, вот и все».

Через полчаса после «убийства» Цимбалюк сообщил Герману, что «глиста вытравил» и договорился о встрече. На следующий день Германа задержали.