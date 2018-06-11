Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский уходит в отставку

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский попросил Президента Украины Петра Порошенко о своей отставке. Об этом Жебривский написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что как раз ровно три года назад Президент назначил его председателем Донецкой областной государственной администрации, руководителем областной военно-гражданской администрации. «Три невероятно тяжелых, однако насыщенных и интересных года», — так охарактеризовал свою работу глава ОВГА.

Он также перечислил проекты, которые ему удалось внедрить на территории области, — «Опорная школа», «Украинский донецкий куркуль». Также Жебривский заявил, что смог обеспечить жильем детей-сирот, отремонтировать дороги, разработать концепцию формирования единого украинского культурного пространства.

«За эти три года Донецкая стремительно менялась. В первую очередь благодаря тому, что мне и моей команде удалось привлечь значительный финансовый ресурс на развитие инфраструктуры», — отметил он.

Жебривский подчеркивает: главное, что ему удалось сделать, — оживить украинскую сущность Донбасса. «Города и улицы вернули себе исторические названия, в коридорах и кабинетах областной администрации звучит украинская речь, четыре города перевели на украинский все таблички и вывески. За эти годы я узнал и полюбил этот край. За него я воевал на фронте в 2014-м, с 2015-го „воюю“ на ниве его развития — чтобы жители контролируемой Украиной части Донбасса жили достойно, кроме того, чтобы людям то ту сторону так называемой линии соприкосновения дать наглядный пример того, что Украина — это современно, классно и перспективно; чтобы дать им надежду, что когда-то, после освобождения, и они так же будут жить — в мире и согласии, развиваться сами и развивать свои общины», — отметил глава ОВГА.

Он надеется, что его работа будет продолжена дальше его преемником.

«В субботу встретился с Президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин. Спасибо всей своей команде за работу, спасибо жителям Донбасса за поддержку и понимание. Мы вместе с вами всему миру доказали: Донетчина — это Украина!» — резюмировал Жебривский.