Макрон призвал Путина «сделать жест по Украине»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия могла бы сделать некий шаг по Украине и уже в следующем году заседала бы за одним столом со странами «большой семерки», сообщает французское агентство Le Figaro.

Отмечается, что Москва часто использует крупные международные мероприятия для умиротворяющих жестов. Таким мероприятием в данном случае назван Чемпионат мира по футболу 2018.

Впрочем, эксперты и политологи, опрошенные изданием, полагают, что сам по себе «нормандский формат», призванный соблюсти минские соглашения, сошел с повестки дня. Встречи проводятся все реже и демонстрируют иллюзию политического процесса.

Макрон считает, что сдвинуть ситуацию с мертвой точки может Россия. Но в то же время эксперты отмечают, что выполнение Минск-2 менее чем за год до выборов президента на Украине не выгодно Порошенко. Украинский дипломат (имя не названо) заявил, что Киев не пойдет на уступки.

Французский же эксперт утверждает, что нормандский формат не работает, и президент Макрон и канцлер Меркель должны извлечь из этого урок.