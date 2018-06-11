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Минобороны РФ анонсировало новые провокации США в Сирии


Добавлено: 11 июн 2018 в 21:16, Категория: Политика
Минобороны РФ анонсировало новые провокации США в Сирии

Соединенные Штаты Америки готовят очередные провокации в Сирии, заявили в Минобороны РФ. Подробную информацию, подтвержденную тремя независимыми источниками, предоставил официальный представитель российского ведомства Игорь Конашенков, - пишет информагентство LIFE.

По его словам, силами спецопераций США и «Сирийской свободной армией» (ССА - группировка, находящаяся в оппозиции сирийскому правительству) будет сымитировано применение отравляющих веществ против мирных жителей поселка Хакль аль-Джафра. При этом баллоны с хлором уже доставлены в пункт назначения. Все происходящее будет сниматься на видео, и представлено общественности, как химатака со стороны Дамаска. Организаторы надеются, что страны Запада приступят к массированным авиаударам по Сирии, а боевики легко смогут пойти в наступление на восточном берегу Евфрата.

«Минобороны России предупреждает о недопустимости использования подобных провокаций для дестабилизации обстановки на территории Сирии», - цитирует слова Игоря Конашенкова источник.

Напомним, это не первый случай в Сирии, где, по мнению российских властей, Вашингтон выступает провокатором. Так, в городе Дума, информация о применении Дамаском химоружия привела к массовому ракетному удару по Сирии. Впоследствии оказалось, что доказательств, применения отравляющих веществ, нет. В произошедшем, Россия обвинила Британию, а власти США заподозрила в организации происшествия. Кроме того, позже выяснилось, что так называемая химатака - всего лишь являлась постановочной съемкой, в которой участники снимались за продукты питания от боевиков.  


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Добавлено: 11 июн 2018 в 21:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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