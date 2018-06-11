Петр Порошенко подписал закон, на принятии которого настаивали в МВФ

Президент Украины поставил подпись на документе во время встречи со студентами, которую транслировал телеканал «Прямой».Порошенко подписал закон о создании Антикоррупционного суда, создание которого является одним из важнейших условий для дальнейшего сотрудничества с МВФ.«Очень торжественный момент, в вашем присутствии я подписываю закон Украины. Наконец-то мы перестали использовать словосочетание «законопроект» о Высшем антикоррупционном суде, делаем закон», - отметил гарант Конституции.Новая судебная структура будет рассматривать уголовные дела о коррупционных преступлениях должностных лиц, в результате которых причинен ущерб на сумму не более $32 тысяч.