Президент Украины выступил с обращением к лидерам стран “Большой семерки”

Петр Порошенко поблагодарил лидеров стран “Большей семерки”, саммит которой состоялся накануне в Канаде, за “мощный сигнал поддержки Украины”.Соответствующая публикация появилась на официальной странице президента Украины в Facebook“Благодарен лидерам “Большой семерки” и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины. Саммит в Шарлевуа и мои контакты с руководством “семерки” накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов Свободного мира. Приветствую четкий консолидированный месседж наших партнеров о том, что Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства”, - написал господин Порошенко.“Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии в Донбассе и возвращение Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательства во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти”, — резюмировал президент.