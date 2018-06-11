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Стало известно, какую меру пресечения избрали киевскому догхантеру


Добавлено: 11 июн 2018 в 23:42, Категория: Украина
Стало известно, какую меру пресечения избрали киевскому догхантеру

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для известного киевского догхантера Алексея Святогора, которого обвиняют в убийстве тысяч собак. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник главы МВД Украины, нардеп фракции «Народный фронт» Антон Геращенко.

8 июня 2018 года находившейся в розыске догхантер Алексей Святогор, был задержан у себя дома в Киеве. Его подозревают по ч. 2 и ч. 3 ст. 300 УК (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).

Рассмотрение дела Святогора заняло длительное время. Первый судья Андрей Трубников взял самоотвод, заявив, что получает угрозы от подсудимого. Вторая судья Татьяна Левицкая получила отвод от защиты подозреваемого. Сегодняшнее слушание дела также затянулось, потому что в зале суда погас свет.

Меру пресечения для догхантера объявили вечером, суд принял решение арестовать Святогора на 2 месяца без права внесения залога.

Во время избрания догхантеру меры пресечения, под судом и в зале заседаний собралось около сотни активистов — представителей общественных организаций зоозащитников и «Национального корпуса».


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Добавлено: 11 июн 2018 в 23:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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