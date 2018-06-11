Удручающие сообщения Трампа о G7 взбесили Меркель

10 июня канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала сообщения лидера США Дональда Трампа по поводу саммита G7.

Как сообщает AFP, ссылаясь на немецкого политика, Меркель назвала удручающими сообщения Трампа о G7. А его заявления, по её мнению, стали отрезвляющими. Возмутил также его отказ в подписании итогового коммюнике. Трамп это поручил своим представителям.

#BREAKING German Chancellor Merkel calls Trump G7 tweets "sobering and depressing" pic.twitter.com/CtO1J6UaJn

— AFP news agency (@AFP) 10 июня 2018 г.

Некоторое время назад в бундестаге заявили о катастрофе, которую учинил американский президент на саммите G7 твитами о нечестном поведении Трюдо. А германский МИД и вовсе заявил об утрате доверия к Трампу.