В Донецкой области мужчина обстрелял детскую площадку

В Мариуполе на детской площадке возник конфликт между местными жителями, в результате которого один из мужчин был ранен из травматического пистолета. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщает ГУ НП Донецкой области.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Мужчина был госпитализирован с проникающим ранением, а 59-летнего злоумышленника задержали на месте преступления.

«Во дворе играли дети водяными пистолетами. Из окна это увидел злоумышленник, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. С его слов ему показалось, что взрослые, которые находились рядом, направляли настоящее оружие на детей, поэтому мужчина решил спасти малышей», — рассказывают в полиции.

Правоохранители отмечают, что злоумышленник с криками выбежал во двор и один раз выстрелил вверх. Родители детей начали успокаивать агрессора, пытаясь отобрать оружие. В это время мужчина 2 раза выстрелил в 30-летнего отца одного из детей.

Раненого госпитализировали в местную больницу. Сейчас он находится в реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.