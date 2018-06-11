В Киеве массовое отравление курсантов военного института

В понедельник, 11 июня, в Военном институте телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут в Киеве произошло массовое отравление курсантов. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет Киев Оперативный.

Более чем 50 курсантам стало плохо во время построения на смотровой площадке института. Все они были отправлены в медсанчасть, которая находится на территории учебного заведения. Сторонние врачи к осмотру больных не привлекались.

По разным данным, пострадавших было больше, но в самом институте не сообщают об их количестве. Как заявил заместитель начальника Военного института телекоммуникаций и информатизации Олег Петровский, все курсанты уже в строю. Было отмечено, что все курсанты провели воскресенье вне учебного заведения.

Как сообщает источник сообщества, на самом деле пострадавших более 150 человек.

Отмечается, что на данный момент причины отравления не установлены.

Также источник добавил, что надлежащий надзор за военнослужащими в учебном заведении не проводится.