В США обосновали новые антироссийские санкции, причина их расширения названа в Минфине

В Минфине США заявили о серьезности причин усиления санкций против РФ.

11 июня 2018. Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин считает, что угрозу безопасности США и их партнерам несут добавленные в санкционный список пять российских IT-компаний и три физических лица, сообщили в агентстве РИА.

В понедельник, 10 июня, США добавили к списку подвергнутых санкциям еще три физических лица и пять компаний из Российской Федерации. Санкции теперь введены против Олега Чиркова, Владимира Каганского и Александра Трибуна. Минфин считает, что они связаны с компанией Дайвтехносервис. Кроме этого, в список включены компании: Digital Security, Дайвтехносервис, а также Научно-исследовательский институт Квант. Как утверждает американская сторона, данные организации связаны с ФСБ.

"Соединенные Штаты предпринимают усилия для противостояния злонамеренным действиям российских структур, которые работают по указанию вооруженных сил и разведки, что призвано увеличить кибервозможности России. Те предприятия, которые попали в этот санкционный лист, содействовали улучшению подводных возможностей России и ее киберпотенциалов, а так как они работали совместно с ФСБ, то создавали опасность Соединенным Штатам и нашим союзникам", — заявил глава Минфина Стивен Мнучин.

В Минфине США заявили о правомерности новых антроссийских санкций.

Министр обратил внимание, что ограничения направлены на способность российский властей анализировать данные, проходящие по подводным кабелям связи, "несущие в себе значительную долю мировой телекоммуникационной информации".

Ранее Владимир Путин заявил, что за антироссийские санкции США чаще всего расплачиваются их европейские союзники.