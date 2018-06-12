Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита G7

Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита. Лидеры США и КНДР поблагодарили друг друга за успешный саммит.По словам президента США, подписанный в Сингапуре документ очень многосторонний, сообщает ТАСС. "Мы подписываем очень важный документ. Достаточно всеобъемлющий", - сказал он. "Мы оба очень рады чести подписать этот документ", - добавил президент США.Он пообещал, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". "Процесс начнется очень, очень быстро", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.Трамп добавил, что Вашингтон и Пхеньян "будут впечатлены результатами, которые им удастся достичь". "Отношения США и КНДР будут совершенно отличаться от того, что было до сих пор", - отметил лидер Соединенных Штатов. "Думаю, обе стороны будут удивлены результатами. На это потребовалось много доброй воли и труда", - подчеркнул Трамп.По словам лидера Соединенных Штатов, ему крайне понравилась встреча с Ким Чен Ыном. "Мы провели прекрасное время вместе. Прекрасные отношения", - сказал он. Трамп назвал Ким Чен Ына чрезвычайно одаренным человеком, который любит свою страну. Трамп, слова которого приводит агентство Associated Press, сказал, что Ким Чен Ын - "очень талантливый" человек и "очень умный переговорщик". Американский лидер констатировал, что Ким Чен Ын обладает не только умом, но и "отличным характером". Трамп отметил, что это "великолепное сочетание".По словам президента США, лидер КНДР "очень сильно любит свою страну". Трамп добавил, что он и Ким Чен Ын "много узнали друг о друге и о наших странах".Он заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Белый дом. "Безусловно", - сказал Трамп. На пресс-конференции в прошлый четверг президент США заявил, что готов направить Ким Чен Ыну приглашение нанести визит в США, если саммит пройдет успешно. На уточняющий вопрос, планирует он в таком случае вести дальнейшие переговоры с Ким Чен Ыном в официальной резиденции в Вашингтоне или в своем поместье Mar-a-Lago (штат Флорида), Трамп ответил, что пока готов "начать с Белого дома".Президент США также заявил, что встретится с лидером КНДР еще "много раз". "Мы встретимся [еще] много раз", - отметил Трамп. Он поблагодарил госсекретаря Майкла Помпео и американских дипломатов за проделанную работу.Лидер КНДР заявил, что мир увидит большие перемены по итогам исторического саммита. "Мир увидит великие изменения. Хочу поблагодарить президента Трампа за то, что эта встреча состоялась", - сказал Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что КНДР и США решили "оставить прошлое" и "находятся на пороге нового".Лидеры США и КНДР провели переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура и соединен с ней мостом.