Экс-подчиненные Дональда Трампа рассекретили его странную привычку

Президент США Дональд Трамп фото: Fotobank / GettyImagesОказывается, сотрудники Белого дома привыкли держать в руках скотч. А все потому, что президент США Дональд Трамп любит рвать на мелкие кусочки официальную документацию. Об этом сообщает газета «Politico» со ссылкой на бывших работников канцелярии.Они признались, что американский лидер по привычке рвет важные документы, хотя те по закону должны находиться в архиве. Так что местным служащим приходится склеивать бумаги по кусочкам, чтобы их не обвинили в нарушении законодательства.«Иногда бумаги рвутся посередине, но иногда они были разорваны так мелко, что выглядели как конфетти», — поделился один из подчиненных Трампа.Как бы не старались они уговорить Трампа отказаться от такой привычки — все бесполезно. К слову, бывшие сотрудники Белого дома отмечают, что при экс-президенте Бараке Обаме вся документация отправлялась в целости в Национальный архив.Напомним, ранее Роберт Де Ниро обматерил Дональда Трампа в прямом эфире.