Эксперт о новых санкциях США: «Трамп хочет показаться настоящим мужиком»

Российский эксперт дал комментарии по поводу расширения США санкций против страны.

Политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, в беседе с RT сделал комментарии о новых санкциях США в отношении российских компаний и физических лиц.

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«Санкции, которые вводит Минфин США, не критичны. Трамп находится в ожидании продолжения диалога с Россией, но окружающие его, в том числе Джон Болтон, настроены решительно. Они думают, что от силы давления на Россию зависит ее сговорчивость. На самом деле разрабатывается классическая переговорная стратегия «чем хуже — тем лучше». Соединенные Штаты поэтапно вводят санкции разного плана. Они имеют отношение к нашим центрам, связанных с информационными, военными и энергетическими технологиями, но значимый удар не наносят», — сообщил Судаков. Американист Сергей Судаков прокомментировал заявление о новых антироссийских санкциях США

По мнению эксперта, «Трамп наигрывает политику, показывает, что он агрессивен и настоящий мужик».