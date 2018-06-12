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Эксперт о новых санкциях США: «Трамп хочет показаться настоящим мужиком»


Добавлено: 12 июн 2018 в 00:58, Категория: Политика
Эксперт о новых санкциях США: «Трамп хочет показаться настоящим мужиком»

Российский эксперт дал комментарии по поводу расширения США санкций против страны.

Политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, в беседе с RT сделал комментарии о новых санкциях США в отношении российских компаний и физических лиц.

Читать по теме: В США обосновали новые антироссийские санкции, причина их расширения названа в Минфине

 «Санкции, которые вводит Минфин США, не критичны. Трамп находится в ожидании продолжения диалога с Россией, но окружающие его, в том числе Джон Болтон, настроены решительно. Они думают, что от силы давления на Россию зависит ее сговорчивость. На самом деле разрабатывается классическая переговорная стратегия «чем хуже — тем лучше». Соединенные Штаты поэтапно вводят санкции разного плана. Они имеют отношение к нашим центрам, связанных с информационными, военными и энергетическими технологиями, но значимый удар не наносят», — сообщил Судаков.

Американист Сергей Судаков прокомментировал заявление о новых антироссийских санкциях США

По мнению эксперта, «Трамп наигрывает политику, показывает, что он агрессивен и настоящий мужик».

«На фоне встречи с северокорейским лидером он особенно хочет показать, что не так прост и сговорчив. При этом он заявляет, что необходим диалог с Россией», — подводит итог Судаков.


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Добавлено: 12 июн 2018 в 00:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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