Климкин: Украина, Франция и Германия продолжают давить на Россию по вопросу миротворцев

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лвров признал необходимость проведения дальнейших согласований по вопросу развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге после встречи глав МИД стран «нормандской четверки» в Берлине.

«Сегодняшняя встреча после длительной паузы действительно была полезной. Она показала, что мы вместе с Германией и Францией стоим на ногах — у нас есть четкая общая позиция по всем вопросам. Мы скоординировано можем давить на российскую позицию. Сегодня, в частности — на господина Лаврова», — заявил Климкин.

По его словам, в некоторых случаях Лавров вынужден был признать, что российская позиция по отдельным пунктам должна меняться, и по ней нужны дальнейшие дискуссии.

«Именно его признание относительно необходимости дальнейших дискуссий относительно будущей миротворческой миссии, и относительно освобождения политических заключенных и заложников, и по безопасности — уже является результатом, очень маленьким результатом», — подчеркнул глава МИД.