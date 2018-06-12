Крупнейший айсберг на Земле стремительно тает и приближается к экватору

NASA опубликовало снимок гигантского айсберга, который в сентябре прошлого года откололся от Pine Island в Исландии. На снимке запечатлена гигантская ледяная глыба высотой в 315 метров, которая раскололась на двадцать отдельных фрагментов.

Сначала айсберг под названием B-15 по площади был больше Ямайки. Он проплыл часть пути вокруг Антарктиды, а затем в 2016 году направился в южные воды Атлантики. Всего огромная глыба льда преодолела более 6 600 миль (10 000 километров) и сейчас приближается к экватору. Айсберг постепенно расколывается на множество мелких кусков, большинство из которых уже растаяло. В центре него уже заметен большой разлом.