На Луганщине задержан участник НВФ так называемой «ЛНР»

Главное управление Национальной полиции в Луганской области на своей странице в Facebook сообщает о взятии под стражу участника террористической «ЛНР».

33-летний мужчина был задержан пограничниками на КПВВ «Станица Луганская» совместно с бойцами батальона «Луганск-1» и полицейскими Станично-Луганского отдела полиции.

Задержанный рассказал, что присоединился к бандформированию в августе 2015 года. После прохождения курса молодого бойца его отправили в воинскую часть города Брянка. Там он служил водителем-механиком БМП-2 и получал зарплату в размере 15000 рублей. В ноябре 2015 года его уволили по состоянию здоровья.

Также мужчина сообщил сотрудникам полиции, что его брата в 2014 году, со слов очевидцев, расстреляли из миномета «казаки».