Петр Порошенко рассказал, когда Украина должна стать членом НАТО и ЕС

Президент Петр Порошенко мечтает о двух вещах - членство Украины в Евросоюзе и членство в НАТО. Об этом он сказал выступая перед студентами Украинской академии лидерства, передал "Интерфакс-Украина".По словам президента, он мечтает, чтобы членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе наступило в среднесрочной перспективе - уже в 2030 году."После того, как Россия, когда она провела незаконную аннексию Крыма, проигнорировав Будапештский меморандум, Большой договор о дружбе и сотрудничестве, международное право, разрушив всю мировую глобальную систему безопасности остался единственный эффективный механизм - НАТО", - пояснил свои мечты президент.