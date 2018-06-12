Ситуация в зоне боевых действий на 12 июня. Карта ООС

За прошедшие сутки, 11 июня, было зафиксировано 27 прицельных вражеских обстрелов. По позициям Объединенных сил было выпущено 58 мин и 9 снарядов из запрещенного вооружения.

Наши военнослужащие 14 раз открывали ответный огонь из штатного пехотного вооружения. Трое бойцов ВСУ были ранены и срочно доставлены в госпитали. По данным разведки противник потерял двоих убитыми и еще трое ранены.

Луганское направление.

Здесь врагом было произведено 9 прицельных обстрелов. Снова горячо было возле Новотошковского. Российско-оккупационные войска вели огонь из артиллерийских систем 122 калибра, выпустив 4 снаряда. Также враг использовал минометы 120 калибра, в районе Светлодарска и того же Новотошковского было выпущено 5 мин.

Вблизи Троицкого наши опорные пункты дважды были обстреляны из миномета калибра 82 мм. Всего было выпущено 4 мины.

Вблизи н.п. Новозвановка, Светлодарск и Попасная боевики несколько раз применяли вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Донецкое направление.

На этом направлении было отмечено 18 прицельных вражеских обстрелов. Так, защитники Широкино были обстреляны террористами из артиллерийских систем 122 калибра. Было выпущено 5 снарядов указанного калибра. Неспокойно было под Песками, где оккупанты вели огонь из минометов калибров 120 мм и 82 мм, выпустив по нашим позициям 42 мины.

Кроме того, в районе Ломакино и Водяного нашими военными было насчитано 7 разрывов мин 82 калибра.

Возле н.п. Марьинка, Каменка, Авдеевка, Гнутово и Павлополь противник вел прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных типов.

Под Тарамчуком нашими защитниками были приняты меры по пресечению снайперского огня боевиков.

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